ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор МакгрегорМакгрегор и Чимаев испортили праздник фанатам UFC. Два самых ожидаемых боя июня отменены
    Все новости спорта

    Андерсон Силва назвал причину отказа от боксерского боя с Витором Белфортом

    Бои ММА UFC Бокс
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва объяснил, почему больше не будет драться с Витором Белфортом ни по боксу, ни в ММА.

    Витор Белфорт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Витор Белфорт

    «История с Витором закончена. Он должен лечь спать с тем фактом, что проиграл ударом в лицо. А я должен лечь спать с тем фактом, что дважды проиграл парню, который был аутсайдером, понимаете? Я дважды проиграл Крису Вайдману. Я сломал ногу, и я должен лечь в постель с этим, а не вызывать этого парня. Мы должны понимать, что мы не лучшие в мире и не идеальны. Людям тяжело иметь дело с прошлыми результатами. Витор, ты проиграл. Вот и все. У тебя был шанс, и ты проиграл»

    Силва нокаутировал Белфорта в 2011 году в первом раунде в битве за титул чемпиона UFC в среднем весе. Накануне Витор предложил Андерсону провести реванш по правилам бокса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Албания создаст проблем Италии
  • Италия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Команды сыграют вничью?
  • Венгрия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Панама — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Крисиума — Баия
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры