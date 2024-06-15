Андерсон Силва назвал причину отказа от боксерского боя с Витором Белфортом

Бывший чемпион UFC в среднем весе объяснил , почему больше не будет драться сни по боксу, ни в ММА.

«История с Витором закончена. Он должен лечь спать с тем фактом, что проиграл ударом в лицо. А я должен лечь спать с тем фактом, что дважды проиграл парню, который был аутсайдером, понимаете? Я дважды проиграл Крису Вайдману. Я сломал ногу, и я должен лечь в постель с этим, а не вызывать этого парня. Мы должны понимать, что мы не лучшие в мире и не идеальны. Людям тяжело иметь дело с прошлыми результатами. Витор, ты проиграл. Вот и все. У тебя был шанс, и ты проиграл»

Силва нокаутировал Белфорта в 2011 году в первом раунде в битве за титул чемпиона UFC в среднем весе. Накануне Витор предложил Андерсону провести реванш по правилам бокса.