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    Деррик Льюис обновил рекорд UFC по количеству побед нокаутами

    Бои ММА UFC Дана Уайт 
    Американский боец-тяжеловес Деррик Льюис обновил рекорд UFC по количеству побед нокаутами. На прошедшем турнире в Сент-Луисе «Черный зверь» в главном событии вечера встретился с Родриго Насименто.

    Деррик Льюис
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    Деррик Льюис

    Льюис одержал победу нокаутом в третьем раунде, которая стала для него уже 15-й в рамках лиги Даны Уайта. К противостоянию с Насименто Деррик подходил в статусе 12-го номера ростера тяжей.

    Его оппонент располагался на 15-й строчке в рейтинге. Льюис сумел закрыть свое предыдущее поражение единогласным решением судей от Жаилтона Алмейды.

    Напомним, что Деррику уже 39 лет. В UFC он выступает с апреля 2014 года. Всего в активе «Черного зверя» 28 выигранных поединков и 12 поражений в смешанных единоборствах.

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