Деррик Льюис обновил рекорд UFC по количеству побед нокаутами

Американский боец-тяжеловесобновил рекорд UFC по количеству побед нокаутами. На прошедшем турнире в Сент-Луисе «Черный зверь» в главном событии вечера встретился с

Льюис одержал победу нокаутом в третьем раунде, которая стала для него уже 15-й в рамках лиги Даны Уайта. К противостоянию с Насименто Деррик подходил в статусе 12-го номера ростера тяжей.

Его оппонент располагался на 15-й строчке в рейтинге. Льюис сумел закрыть свое предыдущее поражение единогласным решением судей от Жаилтона Алмейды.

Напомним, что Деррику уже 39 лет. В UFC он выступает с апреля 2014 года. Всего в активе «Черного зверя» 28 выигранных поединков и 12 поражений в смешанных единоборствах.