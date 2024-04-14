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    Джим Миллер разгромно уступил по очкам Бобби Грину на UFC 300

    Бои ММА UFC
    В предварительном карде турнира UFC 300 состоялся поединок в легком весе между двумя ветеранами Бобби Грином и Джимом Миллером.

    Бобби Грин
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    Бобби Грин

    Их встреча продлилась все 3 раунда. Победу единогласным решением судей со счетом 30:27, 30:26 и 30:25 одержал Бобби Грин. «Кинг» сумел закрыть предыдущее поражение от Джэлина Тернера.

    Также Грин сохранил 14-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. Миллер впервые проиграл за 3 поединка. Ранее он шел на серии из двух досрочных побед кряду.

    Джим стал первым бойцом в истории, кто принял участие в трех юбилейных турнирах UFC 100, UFC 200 и UFC 300. На его счету 34 победы и 18 поражений в смешанных единоборствах.

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