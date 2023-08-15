Адесанья: Если Стрикленд заговорит со мной, я сломаю ему челюсть

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории уверен , что сумеет удосрочитьв грядущем поединке.

«Стрикленд сумасшедший. Он продолжит болтать даже во время поединка. Если он заговорит со мной в клетке, я сломаю ему челюсть. Шон будет нокаутирован за свой длинный язык»

Стрикленд на сентябрьском турнире в Австралии заменит в титульном поединке Дрикуса Дю Плесси, снявшегося из-за травмы. Американец сейчас идет на серии из двух выигранных боев кряду.

Ранее Шон одолел единогласным решением судей Нассурдина Имавова и нокаутировал Абусупьяна Магомедова. К противостоянию с Адесаньей Стрикленд подходит в качестве пятого номера рейтинга средневесов.