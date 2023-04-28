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    Русский Нганну разбил Блейдса за 3 минуты. На пути Павловича остался только Джонс

    6 побед кряду нокаутом от Павловича — новый рекорд UFC в тяжелом дивизионе

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    Кертис Блейдс
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    Кертис Блейдс
    Блейдс поплатился за длинный язык поражением нокаутом от россиянина

    Излишняя самоуверенность погубила Блейдса

    Поединок Сергея Павловича и Кертиса Блейдса на прошедшем турнире UFC Vegas 71 был главным событием вечера. И к данному бою американский тяжеловес подходил с максимальной уверенностью в себе.

    Судя по интервью Блейдса, он вообще не воспринимал всерьез россиянина. Кертис утверждал, что он лучше Павловича абсолютно во всем, начиная от ударной техники и заканчивая борьбой.

    Блейдс не постеснялся возвыситься и над действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом. По мнению Кертиса, у «Костяного» могли бы возникнуть серьезные проблемы в поединке с ним.

    Блейдс уже мысленно стоял в руках с поясом, однако по окончании турнира в Лас-Вегасе о титуле чемпиона самоуверенному американцу теперь остается только мечтать. Длинный язык и высокомерие отдалили Кертиса на 2 шага назад.

    UFC Вегас 71: Сергей Павлович — Слова после боя

    Базовый борец Блейдс практически ничего не показал в поединке с Павловичем. С первых секунд бойцы начали действовать в стойке. Причем каждый из них выбрасывал мало ударов ногами. В большей степени это было боксерское противостояние.

    Кертис пытался показать себя в ударной технике и один раз правым джебом неплохо попал по лицу оппонента. Однако на этом полномочия разговорчивого американского тяжеловеса закончились. Пропущенный удар явно разозлил Сергея, и он начал наращивать свое давление.

    Поняв, что дело плохо, Кертис попытался провести тейкдаун. Но эту попытку прохода в ноги Сергей с легкостью заблокировал. Следующего шанса для тейкдауна Павлович американцу не предоставил. Кертису больше ничего не оставалось, как бегать вокруг своего соперника в ожидании контратаки.

    Правда Сергей не настроен был доводить поединок даже до второго раунда. От Павловича последовала серия из нескольких хуков, закончившаяся правым апперкотом в подбородок Блейдса.

    Американец сразу же рухнул на канвас, а Сергей принялся добивать его. Бой мгновенно был остановлен, — очередная сверх уверенная победа российского тяжеловеса.

    Есть рекорд, но нет титула

    Сергей Павлович и Кертис Блейдс
    globallookpress.com

    Блейдс, как и предыдущие, 5 соперников потерпели поражение от Павловича нокаутом в первом раунде. Благодаря очередному успеху, россиянин установил рекорд по количеству досрочных побед кряду в тяжелом дивизионе UFC.

    Предыдущее достижение принадлежало бывшему чемпиону Фрэнсису Нганну. В активе камерунского бойца было 5 побед кряду нокаутом. У Павловича их уже 6, причем все они были завоеваны исключительно в первом раунде.

    В этом плане Сергей превзошел именитого Фрэнсиса. Причем в последнее время Павловича часто сравнивают с африканцем, называя его русским Нганну. Некоторые сходства, действительно, имеются.

    У обоих в кулаках спрятана невероятная нокаутирующая мощь. Также Фрэнсис и Сергей очень сильны физически. Да и борются они оба довольно неплохо. Последний поединок россиянина показал, что он готов противостоять базовым грэпплерам.

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    • Знаменитая борьба Кертиса была бессильна против Сергея и очередная победа — это серьезная заявка на чемпионский пояс. По окончании поединка россиянин в открытую заявил о желании сразиться за титул.

    После очередного разгрома от Павловича других претендентов на чемпионский бой и быть не может. Блейдс также остается на четвертой строчке рейтинга, и теперь ему необходимо заново доказывать свое право.

    Что касается Сирила Гана, то после поражения от Джонса ему тоже необходимо одержать пару побед. Если рассматривать Туивасу, Льюиса и других, то их статистика за последнее время точно не позволит рассчитывать на титульник.

    Поэтому первый кандидат на пояс именно Павлович. Он является самой большой угрозой для действующего чемпиона Джона Джонса.

    Павлович в ожидании боя с Джонсом

    Джон Джонс
    globallookpress.com

    Как говорил сам Сергей, стать чемпионом UFC — это его давняя мечта с детства. И теперь на пути к ней у Павловича остался только один соперник — это Джон Джонс. Конечно, раньше времени не стоит списывать со счетов грядущего оппонента «Костяного» Стипе Миочича.

    Но этнический хорват оказался не в то время не в том месте. Стипе уже 40 лет, и он не дрался 2 года. А чем закончилось его последнее выступление в октагоне помнит весь мир — поражение нокаутом в бою с Нганну во втором раунде.

    В нынешних реалиях у Джонса больше шансов на успех, чем у Миочича. А после победы над таким грозным соперником, как Сирил Ган, «Костяной» резко стал олицетворением тяжелого дивизиона.

    Тем временем, ввиду одного нокаута за другим популярность Павловича за последний год возросла в несколько раз. Если ранее все обсуждали поединок Джонса с Нганну, то теперь фанаты в ожидании противостояния легендарного американца с перспективным тяжеловесом из России.

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    • И нынешняя форма Сергея говорит о том, что он может стать самым серьезным соперником в карьере «Костяного». Любой поединок с участием Джонса — это большое событие для UFC. Про многих предыдущих оппонентов нынешнего чемпиона тяжей говорили тоже самое.

    Но Павлович — это боец нового поколения. Его ударная мощь вызывает восхищение, а поведение на публике говорит о том, что психологически Сергей готов к любым вызовам.

    Если учесть, что россиянин обладает хорошей базы греко-римской борьбы, то он может дать Джонсу более конкурентный бой, чем тот же Сирил Ган, являющийся исключительно ударником.

    Джону стоит очень серьезно отнестись к Сергею. Мощь и скорость этого парня может доставить американцу немало проблем. Павлович является реальной угроза для Джонса. Бой с Сергеем станет для американца настоящим испытанием.

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