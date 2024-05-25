25 мая в финале Кубка Германии по футболу сыграют «Кайзерслаутерн» и «Байер». Начало игры — в 21:00 мск. «Кайзерслаутерн» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кайзерслаутерн»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» провели слабый сезон во Второй Бундеслиге. Команда финишировала там всего лишь на 13 месте.

При этом команда выиграла всего 11 раз. Да и надежность тылов прихрамывает: 64 пропущенных мяча в 34 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Кайзерслаутерн» разнес в щепки оборону «Айнтрахта» Брауншвейг (5:0).

А вот до того команда уступила «Герте» (1:3). Зато поединок с «Магдебургом» завершился уверенной победой (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайзерслаутерн» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Красным дьяволам» явно придется непросто. А вот дать бой главному открытию европейского футбола команда явно постарается.

Матчи против «Байера» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кайзерслаутерн» проиграл 3 раза при 2 паритетах.

Наверняка хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только «красные дьяволы» не обыгрывают «фармацевтов» уже почти 15 лет.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» провели шикарный сезон. Команда Хаби Алонсо сверхуверенно выиграла Бундеслигу, не проиграв ни разу.

В 34 матчах чемпионата Германии леверкузенцы выиграли 28 раз. Да и забила команда 89 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: на финал Лиги Европы запала команде Хаби Алонсо не хватило. Поражение от «Аталанты» вышло болезненным (0:3).

В пяти последних матчах «Байер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных.

При этом команда до последней неудачи добыла 2 победы кряду. Да и мотивация сделать золотой дубль огромная!

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит выгодно. Да и завершить сезон победой в Кубке страны — шикарная мотивация.

Отличный сезон выдает Виктор Бонифаце. Нигериец настрелял 14 мячей в чемпионате и 2 в Кубке Германии.

Причем «Байер» в этой встрече явно сыграет оптимальным составом. Никакой недооценки соперника Хаби Алонсо точно не допустит!

Наверняка номинальные гости будут действовать первым номером. Леверкузенцы сыграют, что называется, на классе!

Статистика для ставок

«Байер» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч

«Кайзерслаутерн» не может обыграть «Байер» уже почти 15 лет

«Байер» ни разу не проиграл в чемпионате

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 9.80, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.34 и 2.96.

Прогноз: «Фармацевты» могут не успеть отойти от поражения в финале Лиги Европы.

«Байер» явно сильнее оппонента, но «красные дьяволы» явно намерены как можно надежнее сыграть в обороне.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

Ставки

Ставка: ТМ 2.5 за 2.96.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.20