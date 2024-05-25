«Кайзерслаутерн»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» провели слабый сезон во Второй Бундеслиге. Команда финишировала там всего лишь на 13 месте.
При этом команда выиграла всего 11 раз. Да и надежность тылов прихрамывает: 64 пропущенных мяча в 34 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Кайзерслаутерн» разнес в щепки оборону «Айнтрахта» Брауншвейг (5:0).
А вот до того команда уступила «Герте» (1:3). Зато поединок с «Магдебургом» завершился уверенной победой (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайзерслаутерн» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красным дьяволам» явно придется непросто. А вот дать бой главному открытию европейского футбола команда явно постарается.
Матчи против «Байера» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кайзерслаутерн» проиграл 3 раза при 2 паритетах.
Наверняка хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только «красные дьяволы» не обыгрывают «фармацевтов» уже почти 15 лет.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» провели шикарный сезон. Команда Хаби Алонсо сверхуверенно выиграла Бундеслигу, не проиграв ни разу.
В 34 матчах чемпионата Германии леверкузенцы выиграли 28 раз. Да и забила команда 89 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: на финал Лиги Европы запала команде Хаби Алонсо не хватило. Поражение от «Аталанты» вышло болезненным (0:3).
В пяти последних матчах «Байер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 7 пропущенных.
При этом команда до последней неудачи добыла 2 победы кряду. Да и мотивация сделать золотой дубль огромная!
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит выгодно. Да и завершить сезон победой в Кубке страны — шикарная мотивация.
Отличный сезон выдает Виктор Бонифаце. Нигериец настрелял 14 мячей в чемпионате и 2 в Кубке Германии.
Причем «Байер» в этой встрече явно сыграет оптимальным составом. Никакой недооценки соперника Хаби Алонсо точно не допустит!
Наверняка номинальные гости будут действовать первым номером. Леверкузенцы сыграют, что называется, на классе!
Статистика для ставок
- «Байер» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч
- «Кайзерслаутерн» не может обыграть «Байер» уже почти 15 лет
- «Байер» ни разу не проиграл в чемпионате
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 9.80, а победа оппонента — в скромные 20.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.34 и 2.96.
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Прогноз: «Фармацевты» могут не успеть отойти от поражения в финале Лиги Европы.
«Байер» явно сильнее оппонента, но «красные дьяволы» явно намерены как можно надежнее сыграть в обороне.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставки
Ставка: ТМ 2.5 за 2.96.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.20