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    «Зенит» и «Ростов» порадуют ярким футболом

    «Зенит» — «Ростов». Ставка (к. 1.73) и прогноз на чемпионат России по футболу 25 мая 2024 года

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    25 мая в 30-м туре чемпионата по России футболу сыграют «Зенит» и «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. «Зенит» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Мая 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Зенит»

    Турнирное положение: сейчас «Зенит» идет на втором месте в таблице РПЛ с 54 очками. Для завоевания золотых медалей надо не только обыгрывать «Ростов», но и ждать осечки «Динамо» в матче против «Краснодара».

    Последние матчи: в 29-м туре дружина Сергея Семака покуражилась в Грозном в матче против «Ахмата», разгромив его со счетом 5:1. Главным героем встречи стал колумбийский нападающий Матео Кассьерра, забивший все пять мячей.

    Зенит — Ростов: коэффициенты букмекеров

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    До этого «Зенит» завоевал Кубок России, победив ЦСКА в серии пенальти, а ранее уступил «армейцам» в чемпионате (0:1).

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    • Не сыграют: травмированы Мостовой, Артур и Марио Фернандес, первые двое вряд ли успеют восстановиться к последней игре.

    Состояние команды: после серии неудачных матчей «Зенит» смог взять себя в руки и в непростом поединке сначала завоевать Кубок России, а затем показать свой реальный уровень в матче против «Ахмата».

    Сейчас не все зависит от команды Семака, но она должна достойно завершить сезон перед своими болельщиками.

    «Ростов»

    Турнирное положение: в настоящее время «Ростов» идет на седьмом месте в таблице РПЛ и давно не решает никаких задач в чемпионате с 43 очками.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Последние матчи: в предыдущем туре немотивированная команда Валерия Карпина на своем поле неожиданно победила «Балтику» (2:1), которая бьется за выживание.

    «Ростов» в основном составе выпустил несколько резервистов, но это не помешало ему взять три очка. Голы забивали Кирилл Щетинин и бразилец Роналдо, для которого это уже пятый мяч в сезоне, а ведь он пришел зимой.

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    До этого было поражения от «Рубина» (1:3) и «Локомотива» (0:1).

    Не сыграют: травмированы полузащитники Мохеби и Миронов.

    Состояние команды: «Ростов» фактически доигрывает сезон. Карпин постепенно пробует в боевых условиях свою многочисленную молодежь, которой нужен опыт борьбы на самом высоком уровне. Сначала выходил в основе Комаров, теперь пришел черед Азнаурова, вернулся в состав и защитник Лангович.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч завершился вничью со счетом 1:1

    • В прошлом сезоне «Зенит» победил дома 3:1, а в гостях завершил встречу вничью 0:0

    • В пяти последних матчах «Ростов» одержал две победы и три поражения, а «Зенит» имеет показатель +1=3-1

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенит» дают 1,30, а на «Ростов» — 11,00, ничью букмекеры оценивают в 6,00.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,18, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,73.

    Прогноз: в заключительном матче «Зенит» попробует показать яркий и результативный футбол, «Ростов» также вряд ли будет отсиживаться в обороне, команда может позволить сыграть себе в свое удовольствие и ввязаться в игру на встречных курсах.

    Стоит ожидать результативной игры, к тому же игра вратаря «Ростова» Медведева на последнем рубеже не является сейчас эталоном надежности.

    Прогноз: более рискованным вариантом является крупная победа «Зенита» через тотал.

    Ставки

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,73.

    Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 3,5 за 3,30.

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    «Зенит» — «Ростов». 25 мая в 30-м туре чемпионата по России футболу сыграют «Зенит» и «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» с коэффициентом 1.73.
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