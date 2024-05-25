25 мая в финале Кубка Франции по футболу сыграют «Лион» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. «Лион» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» провели весьма противоречивый сезон. Команда финишировала всего лишь на 6 месте в Лиге 1.

При этом «Лион» до зимы вообще замыкал турнирную таблицу чемпионата. Да и пропустила команда 55 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла викторию. «Лион» одолел «Страсбург» (2:1).

А вот до того команда минимально переиграла «Клермон». Да и перестрелка с «Лиллем» принесла лионцам викторию (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: в четырех своих последних поединках «ткачи» выиграли. Ну а Александр Ляказетт настрелял 19 мячей в чемпионате.

Матчи против парижан для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лион» проиграл 3 раза при одной виктории.

Наверняка хозяева не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только лионцам в большей степени придется сдерживать сильный натиск со стороны оппонентам.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане провели шикарный сезон. Команда Луиса Энрике сверхуверенно выиграла Лигу 1, на 9 очков опередив ближайшего преследователя.

В 34 матчах чемпионата Франции ПСЖ выиграл 22 раза. Да и отличилась команда 81 мячом в ворота соперников.

Последние матчи: в чемпионате Франции парижане давно потеряли турнирную мотивацию. А вот в Лиге чемпионов команда вылетела в полуфинале турнира.

В пяти последних матчах ПСЖ победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

При этом команда выиграла в 2 своих последних матчах. Хотя до того парижане потерпели три поражения кряду.

Не сыграют: Килиан Мбаппе, Лукас Эрнандес — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит не столь выгодно. Да и отсутствие Килиана Мбаппе может стать серьезной проблемой.

В двух последних очных поединках парижане переиграли «ткачей». Причем последняя виктория случилась лишь месяц назад (4:1).

Причем ПСЖ в этой встрече явно постарается сыграть на максимуме своих возможностей. У парижан есть мотивация сделать золотой дубль.

Наверняка номинальные гости будут действовать первым номером. Между тем, без Мбаппе может сильно пошатнуться креативная составляющая в атаке…

Статистика для ставок

ПСЖ в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч

«Лион» уступил парижанам в 2 последних очных поединках

ПСЖ выиграл в 2 своих последних матчах

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.70 и 2.35.

Прогноз: Парижане явно сильнее соперника, и при всех своих проблемах не должны иметь с ним проблем.

ПСЖ наверняка начнет встречу максимально агрессивно, к тому же лионцы многовато пропускают в свои ворота.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют не более 2 мячей.

Ставки

Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.11.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.35