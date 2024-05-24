В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в итальянской Серии В, французской Лиге 2 и тур в итальянской Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сент-Этьен» — «Родез»

Футбол. Франция. Лига 2. Плей-офф за выход в Лигу 1

«Зеленые» подходят к этому матчу явным фаворитом. Они мощно накатили на финише сезона, но не смогли напрямую отобраться в Лигу 1, проиграв сенсационно в последнем туре регулярки «Кевийи Руану» со счетом 1:2.

Состав у «Сент-Этьена» довольно мощный, тут немало игроков национальных сборных, многие из них остались после вылета из Лиги 1. Традиционно сильно работает академия клуба, уже несколько талантов подпирают двери основного состава, не стоит забывать и том, что во главе клуба стоит сильный специалист Оливье Даль’Ольо.

По итогам регулярного чемпионата «Родез» стал одной из главных сенсаций чемпионата. Скромный прежде клуб смог взобраться на четвертое место и пробиться в плей-офф за выход в Лигу 1.

Главной причиной этого стала очень качественная работа опытного Дидье Сантини, который из скромного состава выжал максимум. У команды есть серьезные проблемы в обороне, но дуэт в атаке Корредор-Хунтонджи играет очень результативно, на двоих они забили 26 мячей, почти половина всех голов «Родеза». Но сказка должна закончится.

Ставка: победа «Сент-Этьена» с форой 0 за 1,38.

«Венеция» — «Палермо»

Футбол. Италия. Серия В. Плей-офф за выход в Серию А

Первый матч между этими командами завершился победой «Венеции» со счетом 1:0 на выезде. Главному тренеру Паоло Ваноли удалось сковать мощную атаку и полузащиту соперника, ничего не позволив создать на домашнем стадионе, где «Палермо» традиционно сильно выглядит.

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К ответной игре «Венеция» подходит в практически оптимальном составе, у команды нет серьезных потерь, а лидер и капитан Йоэль Похьянпало смог избавиться от своих болячек и вернуть себе оптимальную форму. Именно он отдал голевую передачу в первом матче.

«Палермо» продолжает свой неоднозначный сезон, перед началом которого стояла задача выйти напрямую в Серию А. У команды было для этого многое: солидный бюджет, мощный состав, качественный тренер (Корини), но к концу сезона она немного вошла в пике и чуть не опустилась в середину таблицы Серии В.

Спасло увольнение главного тренера Эудженио Корини и назначение Майкл Маньяни, который все-таки смог взобраться в плей-офф и уже выбить там «Сампдорию» (2:0). Но в первой игре против «Венеции» (0:1) опытный специалист ничего сделать не смог. В ответном поединке тоже вряд ли что-то изменится.

Ставка: индивидуальный тотал «Палермо» меньше 1,5 за 1,40.

«Дженоа» — «Болонья»

Футбол. Италия. Серия А

После возвращения из Серии В «Дженоа» заставило себя уважать как серьезного соперника. Почти всем грандам команда дала серьезный бой, а многих пощипала довольно серьезно, отняв у них драгоценные очки.

Главная заслуга такого успеха это работа молодого Альберто Джилардино. Звездный в прошлом игрок смог вырасти в сильного тренера, на него уже серьезный спрос со стороны более сильных клубов, и, скорее всего, это его последний сезон во главе «грифонов».

Тиагу Мотта также дорабатывает сезон во главе «Болоньи» и уходит на повышение. Это будет, наверное, «Ювентус». Скромный прежде клуб в этом сезоне сотворил главную сенсацию в Серии А, завоевав право выступать в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Сейчас «Болонья» борется с «Ювентусом» за третье место, имея одинаковое количество очков. Под руководством Тиагу Мотты многие футболисты (Калафьори, Пош, Фаббиан, Зиркзее, Фергюссон) выросли как на дрожжах, на них уже облизываются многие европейские топ-клубы, мечтающие заполучить в свои ряды. Вряд ли эта игра получится результативной.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,68.

Общий коэффициент — 3,25.