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    «Эстудиантес» ждет коллизия?

    Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 15 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Унион» Санта-Фе — «Эстудиантес» Ла-Плата
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    «Эстудиантес»
    14 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Унион» Санта-Фе и «Эстудиантес» Ла-Плата. Начало игры — в 03:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» Санта-Фе — «Эстудиантес» Ла-Плата, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Унион» Санта-Фе

    Турнирное положение: «Унион» Санта-Фе минувший чемпионат провел неудачно. Команда не попала в плей-офф Апертуры.

    При этом «Унион» Санта-Фе регулярный чемпионат завершил на 15 месте. А вот отличились игроки команды 11 результативными ударами в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Унион» Санта-Фе в серии пенальти одолел «Росарио Сентраль».

    До того команда не смогла одолеть «Крузейро» (0:0). А вот поединок с «Мушук Руной» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Унион» Санта-Фе забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Унион» Санта-Фе намерен побороться за высокие места. Вот только команда не забивала в 3 своих последних поединках.

    Причем «Унион» Санта-Фе традиционно сложно противостоит «Эстудиантесу» Ла-Плата. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена стартовать в чемпионате максимально продуктивно.

    «Эстудиантес» Ла-Плата

    Турнирное положение: «Эстудиантес» Ла-Плата не столь успешно выступил в Апертуре. Команда вылетела в 1/8 финала плей-офф.

    Причем «Эстудиантес» Ла-Плата не побеждает уже 2 матча кряду. Да и настрой на новый чемпионат у команды максимальный.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эстудиантес» Ла-Плата уступил «Велес Сарсфилду» (0:2).

    До того команда в серии пенальти проиграла «Альдосиви». А вот чуть ранее она нанесла поражение «Карабобо» (2:0).

    При этом «Эстудиантес» Ла-Плата в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Эстудиантес» Ла-Плата не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 18 мячей в 16 поединках Апертуры.

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    При этом «Эстудиантес» Ла-Плата пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот умение найти свой шанс в контратаках у команды не отнять.

    Команда имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и «Униону» Санта-Фе она не проигрывает уже 2 года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается поймать соперника на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Унион» Санта-Фе не забивал в 3 своих последних матчах

    • «Эстудиантес» Ла-Плата в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Унион» Санта-Фе уже 2 года не обыгрывал «Эстудиантес» Ла-Плата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» Санта-Фе — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: «Унион» Санта-Фе явно прибавит в плане реализации, да и пора бы команде наконец-то одолеть «Эстудиантес».

    Номинальные хозяева намерены побороться за высокие места, и явно проведут поединок в активных атаках.

    Ставка: Победа «Униона» Санта-Фе за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата?

    Матч Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата состоится 15 июля 2025 года в 03:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата?

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» Санта-Фе — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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    Унион Санта-Фе — Эстудиантес Ла-Плата: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 15.07.202503:15. «Эстудиантес» ждет коллизия?
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