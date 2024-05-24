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    «Жирона» — «Гранада». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 24 мая 2024 года

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    «Жирона»
    «Жирона» сыграет против «Гранады» в матче последнего, 38-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 24 мая, начало — в 22:00 мск. «Жирона» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2024 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 22:00 Гранада

    Гранада

  • Гранада
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: команда из Каталонии уже все для себя решила в этом сезоне и этот матч не имеет никакого значения.

    Каталонский коллектив набрал 78 очков и точно финиширует на третьей позиции в турнирной таблице.

    Жирона — Гранада: коэффициенты букмекеров

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    Каталонцы смогли 78 раз поразить ворота соперника и 46 пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «жиронцы» обыграли «Валенсию» (3:1), а до этого уступили «Вильярреалу» (0:1).

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    Перед этим «бело-красные» сыграли вничью с «Алавесом», но переиграли «Барселону» (4:2), «Лас-Пальмас» (2:0) и «Кадис» (3:1).

    Не сыграют: в этой игре «Жирона» не сможет рассчитывать на травмированных Рикарда Артеро, Яна Коуту, Борху Гарсию, Мигеля Гутьерреса, Хоэля Року и Хона Ромеро.

    Состояние команды: этом сезоне «Жирона» показала просто невероятный результат. Команда долгое время претендовала на чемпионство, но в итоге довольствовалась третьим местом.

    В итоге подопечные Мичела не только стали бронзовыми призерами, а и впервые в истории выступят в Лиге чемпионов. Невероятный успех.

    «Гранада»

    Турнирное положение: у команды из одноименного города также уже все решено. Коллектив из Гранады покидает Примеру и отправляется в Сегунду.

    В настоящий момент «грана» имеет в своем активе 21 очко и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

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    • «Насриды» смогли 38 раз поразить ворота соперника и 72 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Гранада» проиграла «Сельте» (1:2), «Райо Вальекано» (1:2), «Реалу» (0:4) и «Севилье» (0:3).

    Только перед этим подопечные Александера Медины смогли переиграть «Осасуну» (3:0) и сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).

    Не сыграют: в лазарете команды пребывают Мюрто Узуни, Игнаси Микель, Камиль Юзвяк и Рауль Фернандес.

    Состояние команды: этот сезон можно считать для команды провальным. «Гранада» набрала крайне мало очков и заслуженно вылетела из Примеры.

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    Теперь главной задачей команды будет сразу же побороться за возвращение в элитный дивизион, однако сделать это будет крайне сложно.

    Статистика для ставок

    • «Гранада» проиграла 4 последних матча

    • «Жирона» проиграла только 1 из последних 6 матчей

    • В первом круге «Жирона» на выезде одолела «Гранаду» со счетом 4:2

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.22. Ничья — в 7.00, победа «Гранады» — в 11.00.

    Тотал меньше 2,5 идет за 3.60, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.30.

    Прогноз: «Жирона» точно захочет завершить сезона на мажорной ноте, а так как обеим командам результат не важен, они могут покуражиться и забить минимум четыре мяча на двоих.

    Прогноз: «Жирона» выглядит намного сильнее «Гранады», поэтому не удивимся, если в этой игре будет разгромный результат, но немного перестрахуемся.

    Ставки

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1,70.

    Ставка: победа «Жироны» с форой-2 за 1.90.

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    «Жирона» — «Гранада». «Жирона» сыграет против «Гранады» в матче последнего, 38-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 24 мая, начало — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Гранада» с коэффициентом 1.70.
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