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    Бескомпромиссный бой Яна и Двалишвили, новый вызов для Волкова. Анонс карда UFC Vegas 71

    3 россиянина из топ-15 будут отстаивать свои позиции в рейтинге на предстоящем турнире

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    Петр Ян
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    Петр Ян
    В ночь с 11 на 12 марта состоится турнир UFC Vegas 71. В главном бою вечера встретятся Петр Ян и Мераб Двалишвили

    Бои предварительного карда

    1. Карлстон Харрис в полусреднем весе встретится с Абубакаром Нурмагомедовым

    2. Тайсон Нэм в наилегчайшем дивизионе подерется с Бруно Силвой

    3. Тони Грэйвели в легчайшей категории будет противостоять Виктору Генри

    4. Джейджей Олдрич в рамках женского наилегчайшего дивизиона подерется с Арианой Липске

    5. Марио Батиста в легчайшем весе встретится с Гвидой Каннетти

    6. Седрик Дюма в среднем дивизионе будет противостоять Джошу Фремду

    7. Рафаэль Ассунсао в легчайшем дивизионе подерется против Дэйви Гранта

    8. Лукас Бжески в тяжелом весе встретится с Карлом Уилльямсом

    Петр Ян — Интервью перед боем с Мерабом Двалишвили

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет противостояние в полутяжелом дивизионе с участием Витора Петрино и Антона Туркаля. Предстоящие соперники малоизвестны на широкую публику.

    Для бразильца данная встреча и вовсе будет дебютной в UFC. Свою путевку в сильнейший промоушен мира он получил благодаря яркому выступлению на претендентской серии Даны Уайта.

    Тогда Петрино во втором раунде отправил в нокаут Родольфо Беллато. Что касается Антона, то для него это будет второй поединок в UFC. Дебют у шведа не задался, так как он проиграл сабмишном Жаилтону Алмейде уже в первом раунде.

    После неудачи в тяжелом весе скандинав решил себя попробовать в дивизионе до 93 кг. Но и на этот раз его ждет крайне непростой поединок, потому как Витор Петрино еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

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    • Далее в рамках легчайшего дивизиона встретятся Саид Нурмагомедов и Джонатан Мартинез. Российский боец не так давно попал в рейтинг, и сейчас он располагается на 14-й строчке.

    Саид в последнее время постоянно прогрессирует, и к своему очередному поединку дагестанец подходит на серии из четырех выигранных встреч кряду, причем в двух из них ему удалось победить досрочно.

    Противостояний с более топовыми соперниками Нурмагомедову пока что ожидать не стоит. Поэтому ему приходится оборонять свое нынешнее место в рейтинге. Мартинез вряд ли станет для россиянина легким оппонентом.

    Саид Нурмагомедов
    globallookpress.com

    Как и Саид, американец идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Причем он уже прошел проверку на прочность с закаленными ветеранами промоушена в лице Каба Свонсона и Винса Моралеса.

    Рикардо Рамос и Остин Линго проведут очный поединок в полулегком дивизионе. Выступления бразильца в UFC в последнее время не впечатляют: 2 поражения в четырех предыдущих поединках.

    Также он проигрывал и на турнирах по грэпплингу. Причем уровень оппозиции в UFC у него довольно посредственный и бойцов из топ-15 на пути еще не было. А вот у Остина ситуация более приятная.

    Американец проиграл только в дебютном поединке Юссефу Залалу судейским решением, а далее он также расправился с Луисом Салданой и Джейкобом Килберном.

    Стоит отметить, что тот проигрыш в первом поединке в UFC и вовсе был единственным в его карьере. С учетом статистики у американца в предстоящем бою шансов на успех гораздо больше, чем у его соперника.

    Следующими в октагон выйдут Никита Крылов и Райан Спэнн, чей поединок пройдет в рамках полутяжелого дивизиона. Изначально эти бойцы должны были встретиться на турнире UFC Vegas 70, который состоялся 26 февраля.

    Однако тогда за несколько часов до начала поединка у Крылова возникли проблемы со здоровьем. Украинец почувствовал сильные боли в животе и был вынужден сняться с турнира.

    Руководство промоушена решило перенести данную встречу на грядущий ивент в Лас-Вегасе. Оба предстоящих соперника являются представителями первой десятки рейтинга. Сейчас они занимают шестую и восьмую строчки.

    Спэнн славится своей ударной мощью, а Никита в последнее время удачно действует как в стойке, так и в партере. Данное противостояние выглядит довольно интересным, ведь в нем сойдутся 2 бойца очень высокого уровня.

    Бои с участием Яна и Волкова возглавили кард UFC Vegas 71

    Александр Волков
    globallookpress.com

    В со-главном поединке вечера встретятся Александр Волков и Александр Романов. Сейчас они занимают восьмую и 13-ю строчки в рейтинге тяжелого дивизиона. До недавнего времени молдаванин не знал поражений в своей карьере.

    Но в последнем поединке он не сумел одолеть более опытного Марчина Тыбуру, который выиграл у него решением. Впрочем, Александр Волков не так давно уже встречался с поляком и по итогам трех раундов сумел его победить.

    Но все же «Драго» не отличается стабильностью. К примеру, он потерпел сокрушительное поражение удушающим приемом в первом раунде от Тома Аспиналла, а далее менее чем за 3 минуты нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.

    В связи с нестабильностью соперников из топ-5 Волкову теперь не дают. Поэтому ему крайне важно одержать победу, чтобы рассчитывать далее на громкий поединок. Выиграть у набравшего ход Романова будет не так уж и просто.

    К тому же, у Волкова есть некоторые проблемы в партере, а на нижнем этаже молдаванин выглядит предпочтительнее. Это будет настоящая шахматная партия, в которой россиянин точно не станет рисковать.

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    • В главном бою вечера встретятся в легчайшей весовой категории Петр Ян и Мераб Двалишвили. Оба сейчас располагаются в пределах первой тройки в рейтинга, занимая вторую и третью строчки.

    «Беспощадного» в последнее время преследует череда неудач. Рефери крайне несправедливо относятся к экс-чемпиону. У него отобрали пояс в первом бою со Стерлингом и нагло засудили в реванше.

    Что касается поединка с О’Мэлли, то там и вовсе было ограбление века. Статистика Мераба на фоне Петра выглядит гораздо лучше: 8 побед кряду. Но Ян — это боец высочайшего класса, а его поражения не были закономерными.

    На этот поединок «Беспощадный» выйдет заряженным, как никогда. Двалишвили многого наговорил в адрес Яна. К тому же, Мераб тренируется в одной команде с чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом.

    Для Петра это больше, чем просто бой. Ян выйдет в октагон с целью наказать разговорчивого грузина, а нападение на Двалишвили может быть очень жестким и агрессивным.

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