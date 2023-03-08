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    Первая защита Нурмагомедова, долгожданное возвращение Пейджа. Анонс карда Bellator 292

    Сразу 3 российских бойца примут участие в основном карде турнире

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    Майкл Пейдж (слева)
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    Майкл Пейдж (слева)
    11 марта состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера встретятся Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон

    Бои предварительного карда

    1. Дюпри Стюарт в полусреднем весе встретится с Деметри Гиоргиадесом

    2. Тео Хэг в среднем весе будет противостоять Адаму Уэмслею

    3. Владимир Гувеа в тяжелом дивизионе подерется против Шона Такера

    4. Лэйрд Андерсон в полулегком весе встретится с Роджелио Луной

    5. Бобби Серонио в легчайшем весе будет противостоять Альберто Гарсия

    6. Джулиус Энгликас в полутяжелом дивизионе сразится с Довлетджаном Ягшимурадовым

    7. Халид Муртазалиев в среднем весе подерется с Тони Джонсоном

    8. Джош Хилл в легчайшем весе встретится с Кассом Беллом

    9. Энрике Барзола в легчайшем весе встретится с Эриком Пересом

    It’s Almost TIME | Usman Nurmagomedov x Benson Henderson Highlights | Bellator MMA

    Бои основного карда

    Открывает основной кард турнира противостояние в полусреднем весе с участием Майкла Пейджа и Гоити Ямаучи. Британец, несмотря на возраст в 35 лет, продолжает оставаться не только топовым бойцом, но и главной звездой промоушена.

    Пейдж в Bellator — это тот же Конор Макгрегор в UFC, который устраивает и на пресс-конференциях, и в клетке настоящее шоу. Причем «Веном» любит издеваться над своими соперниками даже посреди боя.

    Постоянные насмешки, танцы и улыбка на лице во время поединков обеспечены. Пожалуй, за это все и любят Майкла: за его нестандартное поведение и то настроение, которое он дарит фанатам.

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  • 28/02/2023

    • Чаще всего «Веном» подтверждает свои слова делом, о чем говорит его статистика в 20 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. Но свой последний поединок англичанин проиграл решением Логану Сторли, и на этот раз ему есть, что доказывать.

    Гоити в отличии от предстоящего соперника не является настолько известным и медийным парнем. Японец — это типичный боец, который делает свою работу. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге Bellator в полусреднем весе.

    К данному поединку Ямаучи подходит на серии из трех побед кряду. Он умеет драться не только в стойке, но и в партере. Однако все же в навыках на верхнем этаже Пейдж явно его превосходит. Едва ли японец сможет конкурировать с Майклом в стойке.

    Линтон Васселл (справа)
    globallookpress.com

    Далее будет поединок между двумя топовыми тяжеловесами Валентином Молдавским и Линтоном Васселлом. Бойцы занимают первую и вторую позиции в рейтинге и не исключено, что победитель данной пары сразится за титул.

    Россиянин не так давно уже дрался за пояс с Райаном Бейдером, но уступил ему единогласным решением судей. Далее в его активе был поединок против Стива Моури, но результат того боя не был засчитан.

    Так что приходится отталкиваться именно от поединка с Бейдером, где Молдавский смотрелся неплохо, но все же ему постоянно чего-то не хватало. До встречи с чемпионом россиянин зачистил почти весь дивизион.

    Того же Линтона он уже побеждал, но англичанин после поражения набрал отличную форму и далее никому не проигрывал. В свои 39 Васселл переживает вторую молодость, и его последние 4 выступления оставили приятные впечатления.

    Британец является универсальным бойцом. Если он не сможет конкурировать в стойке, то попытается найти свой шанс в партере. Молдавского ожидает непростой поединок. Но если он задаст высокий темп, то Линтон, обладающий не самой лучшей выносливостью, может и дрогнуть.

    В главных боях на этот драться будут драться сильнейшие легковесы промоушена

    Бенсон Хендерсон
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках весовой категории до 70,3 кг встретятся Тофик Мусаев и Александр Шаблий. Предстоящие соперники занимают третью и четвертую строчки в рейтинге.

    С учетом того, что Патрике Фрейре недавно потерял титул, именно Мусаев и Шаблий являются следующими претендентами на пояс. Оба сейчас демонстрируют хорошие выступления, да и каждый обладает отличной статистикой.

    У Тофика в смешанных единоборствах 20 побед и 4 поражения, а в активе россиянина 22 выигрыша и 3 неудачных встречи. Но при столь внушительных цифрах каждый из них провел не так много боев в Bellator.

    Азербайджанец выйдет в клетку данного промоушена во второй раз. В своем дебюте он ярко финишировал Сидни Аутлоу за 27 секунд, благодаря чему и сумел резко подняться в топ-5.

    Что касается Шаблия, то у него ранее в Bellator было 3 поединка и в каждом из них он праздновал победу. Выделить кого-то одного в данном противостоянии сложно. Оба являются настоящими профессионалами и поэтому стоить ожидать невероятной конкуренции.

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  • 24/02/2023

    • В главном событии вечера в рамках все того же легкого дивизиона встретятся Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон. Российский боец в своем предыдущем поединке на протяжении всех пяти раундов избивал Патрике Фрейре, за что и получил титул.

    Для дагестанца это будет первая защита пояса. Пока что Усман идет по стопам своих братьев Умара и Хабиба. Как они, Нурмагомедов младший до сих пор не знает поражений в смешанных единоборствах.

    Всех своих предыдущих соперников он проходил в доминирующем стиле. Как и ряд дагестанских бойцов, Усман обладает невероятным контролем в партере. Так что Бенсону в данном поединке будет крайне тяжело.

    Американец ранее был чемпионом UFC в легком весе. Хендерсон — это боец с большим именем и колоссальным опытом. В свои 39 лет он неплохо выступает в Bellator, но в молодые годы наводил ужас на многих соперников в UFC.

    Фрэнки Эдгар, Нейт Диас и Хорхе Масвидаль — далеко не весь список побежденных Хендерсоном. Бенсон будет биться до последнего и Усману на этот раз, возможно, придется приложить даже чуть больше усилий, чем в предыдущем бою.

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