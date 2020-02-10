Диллиан Уайт: Поветкин лучше, чем Руис

Британский боксерпрокомментировал то, что его следующим соперником, скорее всего, будет россиянин

«Похоже, что моим соперником станет Поветкин. Думаю, он лучший соперник, чем Энди Руис. Можно быть совершенно точно уверенным в том, что Поветкин подойдет к нашему бою в отличной форме и с хорошей мотивацией. Я просто хочу получить поединок с соперником высокого уровня», — приводит слова Уайта Sky Sports.

Отметим, что и Уайт, и Поветкин свои предыдущие бои проводили 7 декабря в Саудовской Аравии. Британец победил Мариуша Ваха, а Поветкин завершил вничью бой против Майкла Хантера.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что в команде Уайта пытаются определиться с датой боя против Поветкина. 0