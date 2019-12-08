Спас карьеру, но не убедил. Джошуа без лишнего блеска победил Руиса

В Саудовской Аравии состоялся долгожданный поединок-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Британец, потерпевший болезненное поражение в Нью-Йорке в начале лета, сумел взять реванш у американца мексиканского происхождения и вернул чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF. Мы решили узнать, как на это событие отреагировали СМИ.

Фантомная «мышечная масса»

Автор «Советского спорта» Владислав Усачев раскритиковал Энди Руиса, набравшего много лишних килограммов перед боем.

«Вплоть до церемонии взвешивания из лагеря Руиса потоком цунами шла дезинформации о том, что Энди усердно тренируется и сбросил лишний вес. Лишнего веса у мексиканца хватало в первом поединке, но проблемой он не стал.

Видимо, Руис посчитал, что лишних килограмм не бывает в принципе, поэтому всю подготовку он провел в "Макдональдсе", где "раздулся" до 128 кг. Никогда в карьере он не весил так много. Энди хватило наглости заявить, что это исключительно мышечная масса. В самом деле, не сознаваться же в отсутствии дисциплины. Но никто ему не поверил, а легендарный Джордж Форман и вовсе напрямую заявил: "Руис профукал свой шанс". Прославленный боксер оказался полностью прав.

Тем более что это Джошуа сбросил 5 кг. Он стал значительно легче и играючи держал соперника на дистанции. Руису было тяжело таскать за собой свою огромную "мышечную массу", поэтому за 12 раундов ему ни разу не удалось сблизиться с соперником по своему желанию.

Джошуа сам пару раз проверил, а стоит ли ему возвращаться на среднюю дистанцию, и быстро понимал — незачем. Руис начинал сумасбродно махать кулаками и риск нарваться на что-то серьезное стремительно возрастал, поэтому британец продолжил сушить бой.

Энди Руис Американский боксер Я не был подготовлен должным образом, я набрал слишком много веса. Но никаких оправданий. Я буду в лучшей форме и буду готовиться к третьему бою.

Весьма возможно, что у Энтони не получилось бы это сделать так легко, если бы Руис действительно тренировался и сбросил десять килограмм. Тогда бы взрывной мексиканец успевал отсекать соперника от центра ринга, но в нынешней ситуации Энди просто нечем было крыть козыри соперника, который не хотел подставляться сам», — отмечает Усачев.

Спасение карьеры

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов заметил, что эта победа позволила Энтони Джошуа спасти свою карьеру, которая ушла бы в крутое пике после очередной неудачи.

«Еще до того, как бой перевалил за середину Джошуа понял, что путь к победе лежит через спокойную работу на дистанции. Получится нокаут — отлично. Нет — не важно. Поэтому оставшиеся семь раундов боя прошли примерно одинаково. Энтони понимал, что пояса идут к нему в руки без свехрусилий. Надо просто не повторять ошибок первого поединка.

И не повторил. Он просто проконтролировал ситуацию до конца и получил свой заслуженный результат в виде 118:110, 118:110, 119:109. Руис не сделал ничего, чтобы украсть этот бой у британца. За него болели тысячи людей в России, но он не сделал ничего для них особенного. Он принял то, что Джошуа больше и сильнее, и не особо спорил.

Что это означает? Энтони Джошуа исправил недоразумение, которое случилось в июне и вернулся туда, где был. В топ-3 гигантов-тяжеловесов, где комфортно себя чувствуют Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Туда рвется и Александр Усик, но пока ему надо разобраться с Дереком Чисорой, а там будет видно.

Энтони Джошуа Британский боксер Я уважаю Руиса, как человека, который побил меня в Нью-Йорке. Я тяжело готовился к реваншу. Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него.

Энтони Джошуа снова чемпион мира по трем версиям, а Энди Руис войдет в историю как чемпион на один бой. У него, возможно, будет шанс это исправить, но прямо сейчас все выглядит именно так. 128 килограммов при росте 188 сантиметров — это не та конфигурация, с которой можно стабильно бить двухметровых гигантов в 105-110 килограммах. У Руиса был свой момент славы, который продлился полгода и закончился этим вечером в Саудовской Аравии», — констатирует Потапов.

Третий бой неизбежен

Алексей Тарновский в своем блоге для sports.ru заявил, что третий бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом — вопрос времени.

«Руис так худел перед реваншем, что на взвешивании был на 7 кг тяжелее, чем перед первым боем. Видимо, сказалась любовь американского мексиканца к шоколадным батончикам и пицце.

Но на таком уровне это не работает. Порой казалось, что Энди устает не от пропущенных ударов, а просто от того, что наматывает круги вокруг соперника.

В последние секунды Руис выглядел даже комично: призывал Джошуа не бегать и подраться в центре ринга. Но Руис сам виноват — нельзя себя запускать настолько сильно.

Наверное, третий бой и правда неизбежен. Во-первых, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри заняты: у них 22 февраля пройдет реванш в Лас-Вегасе. Во-вторых, обязательный претендент на один из титулов — Алексадр Усик — самому Джошуа может показать мастер-класс того, как нужно боксировать в стиле, в котором Энтони победил Руиса.

Локацию боя, скорее всего, снова изменят — на Великобританию. В статусе чемпиона ЭйДжей может диктовать свои условия. Теперь Джошуа знает, как боксировать с подобными панчерами, в этом ему помог бывший соперник — Владимир Кличко.

Сергей Кузьмин Российский боксер Звездная болезнь немного настигла Руиса. Но он уже проиграл. Поясов нет. Можно сделать работу над ошибками. Если она пройдет правильно — Руис вернется еще лучше, нет — может завязать. Его мечта сбылась. Он стал первым чемпионом мира в тяжелом весе из Мексики.

Только вот с боксерами уровня Фьюри, Уайлдера и Усика советы Кличко точно не помогут. Поэтому вопрос, насколько Джошуа по силам вклиниться между Уайлдером и Фьюри (лучшими боксерами мира), остается открытым», — подчеркивает Тарновский.

Самый ценный, но самый уязвимый

Обозреватель ESPN Стив Ким, комментируя перспективы Энтони Джошуа стать сильнейшим боксером дивизиона, отметил уязвимость британца.

«Несмотря на то, что Джошуа вернул себе три из четырех главных чемпионских поясов, взяв реванш у Руиса, победитель другого боя-реванша между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри должен считаться сильнейшим тяжеловесом современности. Суть в том, что ни Фьюри, ни Уайлдер ни разу в своей карьере не были побеждены или нокаутированы.

Если бы Джошуа встретился с Уайлдером, то я бы засомневался в его способности устоять перед молниеносной правой рукой американца. Если бы Джошуа встретился с Фьюри, то вряд ли он победил бы своего соотечественника в том же стиле, что и медлительного Руиса.

Джошуа — самая большая приманка в дивизионе, в этом нет сомнений. И, честно говоря, он имеет лучшее общее резюме среди нынешних тяжеловесов. На данный момент тройку лучших составляют Джошуа, Уайлдер и Фьюри. И хотя Джошуа считается самым ценным, он также выглядит самым уязвимым», — подчеркивает Ким. 0