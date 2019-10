Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не били

Представитель Казахстана Геннадий Головкин одержал непростую победу над украинцем Сергеем Деревянченко в бою за вакантный чемпионский пояс IBF.

Головкина побили, но победа отошла ему

«Начало поединка больше напоминало прогнозы большинства: уже в первом раунде Головкин отправил Деревянченко в нокдаун плотным левым боковым точно в голову. А во втором GGG открыл над правым глазом соперника серьёзное рассечение, и показалось, что бой продолится ещё максимум пару трёхминуток, а затем обязательно вмешается доктор.

Но Деревянченко, к удивлению многих, не позволил усугубить сечку, а вместо этого навязал Головкину такой бой, какого у него не было ни с Канело Альваресом, ни с Дэниелом Джейкобсом. Сергей с третьего по пятый раунд просто разбивал Геннадия, понимая, что рассечение может в любую минуту вынудить докторов остановить бой.

С началом второй половины схватки, начал просыпаться и GGG. Фаворит стал чаще напрягать соперника тяжёлыми попаданиями даже через блок, но тот не упускал возможности ответить. С шестого по девятый раунд включительно поединок стал равным. Последние три трёхминутки по идее должны были стать лучшими в исполнении Головкина, ведь бой складывался, мягко говоря, не по его сценарию.

Punch in the 2nd causes the cut on Derevyanchenko #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/YEDNOX9TdM — Tim — Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) 6 октября 2019 г.

Однако в 10-м раунде Деревянченко снова прибавил и вчистую забрал один из последних отрезков боя. 11-й и 12-й раунды вновь были близкими, и всё указывало на сенсацию. Однако всё случилось слишком уж буднично: более популярный, звёздный и финансово выгодный для устроителя поединка боксёр выиграл странным судейским решением», — отметил странное несправедливое решение судей корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалев.

За былые заслуги. Головкину нарисовали победу над Деревянченко

«Геннадий Головкин в последнее время смотрелся не так убедительно, как раньше, и в бою с Сергеем Деревянченко у него был шанс доказать, что он — все тот же старый добрый GGG, нокаутер, убийца. Но этот бой оставил еще больше вопросов, чем предыдущие. Украинец смотрелся отлично, а Геннадий провел крайне невзрачный бой. Его результат — повод для большой дискуссии.

Если равные раунды, которых в бою было несколько, распределить поровну, то получится счет 114:113 в пользу Деревянченко. Если же их все отдать Геннадию, то он победит 115:112. Именно такой счет насчитали двое из трех судей. Третий дал 114:113 — тоже в пользу казахстанца. Он получил победу, которую заслуживал не полностью. Кто-то скажет, что судьба вернула ему должок за первый бой с Канело, где он был намного ближе к победе, но судьи дали ничью.

Awful cut on Derevyanchenko caused by a punch #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/Khlvg02Yd4 — Tim — Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) 6 октября 2019 г.

Один из главных итогов боя — свист публики во время интервью Головкина, особенно после того, как он сказал, что победил по делу. В Америке люди разбираются в боксе, и освистают даже своего, если он победил нечестно. Как было в первом бою Тимати Брэдли с Мэнни Пакиао. Так что Геннадию и его тренеру предстоит разобраться в случившемся. Если этого не сделать, то третий бой с Альваресом не имеет смысла», — считает, что звездный казах сдает позиции журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов.

Деревянченко был андердогом, но дрался с Головкиным даже лучше, чем Канело

«Изначально практически все фанаты и эксперты бокса отмечали, что украинец — крепкий оппонент, но едва ли станет тем, кто сможет сотворить апсет. Для Головкина приготовили максимально теплую ванну: сначала бой против очередного проходного соперника, потом стилистически удобный Деревянченко, да и место проведения боя казахстанский панчер называл вторым домом. На Madison Square Garden он дрался четыре раза и всегда выходил победителем. Местная публика особенно в восторге от Трипл Джи. Перед боем Геннадий говорил, что может нокаутировать оппонента в первых раундах.

Первая же трехминутка подтвердила — он не шутил. Серия из трех-четырех ударов — и украинец оказался на настиле. Во втором раунде, после левого бокового, у Деревянченко открылось большое рассечение над правым глазом. Казалось, победа Головкина совсем рядом.

Но начиная с третьего раунда андердог не просто восстановился, а стал прибирать бой к рукам. Ничего гениального Деревянченко для этого не делал. Он брал тем, чем обычно тащил Головкин: прессинг, давление, серии. Казахстанец почувствовал удары соперника и в ответ взвинтил еще больше темп. Боксеры в этих раундах доставляли максимальное удовольствие фанатам», — выделил зрелищность первых раундов боя автор Sports Панчер.

Left hook to the body backs GGG up! (5th round action) #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/Q9B11PIq4c — The Sports Junky (@TheSportsJunky1) 6 октября 2019 г.

Деревянченко дал настоящий бой Головкину

«Стоит отметить, что на ход боя оказал влияние нокдаун, в котором оказался украинец в первом раунде после грязного удара соперника по затылку, а рефери никак не отреагировал на это действие Головкина. Первый раунд начался неприятно для украинца. Уже на второй минуте Сергей получил правый боковой в затылок и оказался в нокдауне. Головкин попытался развить успех, однако наш боксер был явно не потрясен и спокойно отбил все атаки.

В 6-м раунде оба боксера пошли в размен и украинец выглядел очень достойно, несмотря на то, что пропустил несколько неприятных боковых. Головкин явно включился в серьезную атакующую работу. 7-я трехминутка прошла при доминировании ГГГ и Сергею стало заметно тяжелее обороняться, но он максимально старался лишать оппонента оперативного пространства.

С самого начала 9-го Деревянченко пропустил мощнейший удар, но остался не потрясенным. Вновь пошел открытый бокс. Боксеры заметно подустали, что существенно сказалось на темпе. Чемпионские раунды начались с серии атак боксера из Украины. Головкин опешил от такой серии, но сильно потрясен не был, и спустя 2 минуты уже сам создал украинцу серьезные проблемы. Последний раунд прошел больше в клинчах, чем в ударах», — передал ход боя «Обозреватель».

Статистика ударов и судейские записки

«Согласно статистике ударов CompuBox, Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) добился преимущества по количеству нанесенных ударов (243-230) и нанесенных джэбов (107-47), тогда как за Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) было преимущество в нанесенных силовых ударах (183-136) и выброшенных (472 — 314).

Heavy exchange delivered by GGG in the 8th! #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/vgwGnzUdqf — Tim — Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) 6 октября 2019 г.

Деревянченко также лучше работал по корпусу. 50-22 — по точным попаданиям. 230 ударов украинца, которые пришлись по цели и 183 силовых удара стали самым большим показателем из всех противников в последних 25 поединков Головкина, которые отслеживает CompuBox», — привел статистику боя ringside24.com.

Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина

Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина.

«Деревянченко, конечно, выиграл бой. Но у чемпиона или звезды такого уровня как Геннадий Головкин выигрывать надо более ярко. Сергей хорошо начал с третьего раунда и пошел, пошел, пошел. В 11-м и 12-м раундах он безграмотно пошел в драку и обмен. Надо было тактически выдержать рисунок, а он дал видимость проигрыша. Оба раунда можно отдать Гене, включая первые два. Плюс что-то еще можно отдать Головкину. Но в целом, Деревянченко выиграл бой. По количеству точных ударов — без вопросов.

А нокдаун? Удар спорный. Грубо говоря, далеко за ухо. За удар по затылку наказывать надо, делать предупреждение. Это как удар ниже пояса — не должен считаться. За удар по затылку можно было сделать предупреждение Головкину и удар не считать. Тогда бы шансы уравнялись.

В чем украинец превзошел своего соперника? Деревянченко хорошо выглядел в техническом оснащении, тактически правильном построенном плане. Сергей тактически правильно провел большую часть боя. У него нет сокрушительного удара, но он все компенсировал количеством точных ударов. Если Гена попадал один удар — Деревянченко попадал три-четыре раза. Он всегда был в плюсе».

