Майки Гарсия объединил пояса, Ортис вернулся после поражения от Уайлдера

Майки Гарсия победил Роберта Истера, Луис Ортис разобрался с экс-претендентом из Румынии, а Дерек Чисора избил Карлоса Такама.

Майки Гарсия (США) — Роберт Истер (США)

Легкий вес (до 61,2 кг)

Американский боксер легкого веса Майки Гарсия (39-0, 30 КО) оказался сильнее своего соотечественника Роберта Истера (21-1, 14 КО) в бою за пояса WBC и IBF.

В третьем раунде Гарсия отправил соперника на настил и в дальнейшем уверенно контролировал ход поединка.

Счет судейских записок после 12 раундов — 116-111, 117-110 и 118-109 в пользу Гарсии, который заявил, что хотел бы перейти в полусреднюю категорию и добиться боя с чемпионом по версии IBF Эрролом Спенсом-младшим (24-0, 21 КО).

Луис Ортис (Куба) — Разван Кожану (Румыния)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

39-летний экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе кубинец Луис Ортис (29-1, 25 КО) вернулся в ринг после мартовского поражения от Деонтея Уайлдера, разгромив румына Развана Кожану (16-4, 9 КО).

Кубинец контролировал ситуацию в ринге, легко пробивал комбинации и поставил точку уже во втором раунде, пробив связку правый хук/левый прямой, после которой Кожану упал и дважды не смог подняться.

Фабиан Майдана (Аргентина) — Андрей Климов (Россия)

Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

26-летний аргентинский суперлегковес Фабиан Майдана (16-0, 12 КО), младший брат Маркоса Майданы, победил россиянина Андрея Климова (20-5, 10 КО).

Боксеры вели «шахматную партию», несмотря на недовольный свист трибун, и тем неожиданнее был финал — в седьмом раунде Фабиан хуком слева отправил россиянина в нокдаун, тот быстро поднялся, но отвернулся от рефери и ушел в свой угол.

Таким образом, аргентинец стал первым, кто прошел экс-претендента IBF досрочно.

Диллиан Уайт (Великобритания) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Британец Диллиан Уайт (24-1, 17 КО) остановил новозеландца Джозефа Паркера (24-2, 18 КО) в бою за титулы «серебряного» чемпиона по версии WBC и интернационального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе.

Паркер с первых минут продемонстрировал преимущество в скорости, окучивая соперника джебами. Уайт, который добавил в весе по сравнению с предыдущим боем, уступал в скорости, но уже во втором раунде смог отправить новозеландца на канвас — рефери не заметил столкновения головами и отсчитал нокдаун.

После этого эпизода бой выровнялся — Паркер слегка замедлился, а Уайт продолжал изматывать соперника, пробивая по корпусу.

После экватора бойцы включили режим «рубка» с массой захватов, клинчей и ударов по затылку. В девятом раунде Уайт отправил Паркера в нокдаун левым контр-хуком, но завершить поединок досрочно не сумел. В концовке Паркер пошел ва-банк, потряс Уайта апперкотом, а затем отправил его в нокдаун.

Хозяин ринга с огромным трудом продержался на ногах до финального гонга и победил по мнению всех судей — 115:112, 115:110 и 114:111 в пользу Уайта.

Уайт огорчил Паркера

Дерек Чисора (Великобритания) — Карлос Такам (Франция)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Британец Дерек Чисора (29-8, 21 КО) победил нокаутом уроженца Камеруна Карлоса Такама (35-4-1, 27 КО) и завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA.

В дебюте Такам зажал Чисору у канатов, обстрелял комбинациями и несколько раз потряс апперкотом. Вторая трехминутка прошла в яростной драке — Такам работал сериями, Чисора вкладывался в каждый выброшенный удар.

После экватора Такам упустил инициативу, а в восьмой трехминутке оказался на канвасе и был добит до отмашки рефери.

Чисора забил Такама

Джошуа Буатси (Великобритания) — Андрейс Покумейко (Латвия)

Полутяжелый вес (до 79,4 кг)

25-летний британский проспект полутяжелого веса Джошуа Буатси (7-0, 5 КО) провел седьмой поединок за 13 месяцев, разгромив латвийского джорнимена Андрейса Покумейко (17-15-1, 13 КО).

Уже в середине первого раунда Буатси опрокинул Покумейко ударом справа, а чуть позже уронил во второй раз хуком слева.