ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Майки Гарсия объединил пояса, Ортис вернулся после поражения от Уайлдера

    Все события уик-энда в профессиональном боксе

    WBA WBC WBO IBF
    Вся лентаСамое главное
    Шердан Шакири поставил эффектную точку«Ливерпуль» не пожалел «детей» Моуринью. Мерсисайдцы — в числе фаворитов сезона Майки Гарсия объединил поясаМайки Гарсия объединил пояса, Ортис вернулся после поражения от Уайлдера Сауэль ЖигоЗажигай, Жиго. Победу «Спартаку» принесло секретное оружие
  • 10:11
    • Новичок «Манчестер Сити» получил травму
  • 08:40
    • Гарсия победил Истера и объединил титулы
  • 08:22
    • «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в серии пенальти
  • 08:17
    • Матич пропустит старт сезона из-за операции
  • 07:54
    • Хамес Родригес связывает свое будущее с «Баварией»
  • 07:10
    • «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Баварией»
  • 01:59
    • «Ливерпуль» разгромил «МЮ» в матче Муждународного кубка чемпионов
    Все новости спорта
    Майки Гарсия объединил пояса
    Майки Гарсия объединил пояса
  • 18 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Майки Гарсия победил Роберта Истера, Луис Ортис разобрался с экс-претендентом из Румынии, а Дерек Чисора избил Карлоса Такама.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Майки Гарсия (США) — Роберт Истер (США)

    Легкий вес (до 61,2 кг)

    Американский боксер легкого веса Майки Гарсия (39-0, 30 КО) оказался сильнее своего соотечественника Роберта Истера (21-1, 14 КО) в бою за пояса WBC и IBF.

    В третьем раунде Гарсия отправил соперника на настил и в дальнейшем уверенно контролировал ход поединка.

    Счет судейских записок после 12 раундов — 116-111, 117-110 и 118-109 в пользу Гарсии, который заявил, что хотел бы перейти в полусреднюю категорию и добиться боя с чемпионом по версии IBF Эрролом Спенсом-младшим (24-0, 21 КО).

    Луис Ортис (Куба) — Разван Кожану (Румыния)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    39-летний экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе кубинец Луис Ортис (29-1, 25 КО) вернулся в ринг после мартовского поражения от Деонтея Уайлдера, разгромив румына Развана Кожану (16-4, 9 КО).

    Кубинец контролировал ситуацию в ринге, легко пробивал комбинации и поставил точку уже во втором раунде, пробив связку правый хук/левый прямой, после которой Кожану упал и дважды не смог подняться.

    Фабиан Майдана (Аргентина) — Андрей Климов (Россия)

    Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

    26-летний аргентинский суперлегковес Фабиан Майдана (16-0, 12 КО), младший брат Маркоса Майданы, победил россиянина Андрея Климова (20-5, 10 КО).

    Боксеры вели «шахматную партию», несмотря на недовольный свист трибун, и тем неожиданнее был финал — в седьмом раунде Фабиан хуком слева отправил россиянина в нокдаун, тот быстро поднялся, но отвернулся от рефери и ушел в свой угол.

    Таким образом, аргентинец стал первым, кто прошел экс-претендента IBF досрочно.

    Диллиан Уайт (Великобритания) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Британец Диллиан Уайт (24-1, 17 КО) остановил новозеландца Джозефа Паркера (24-2, 18 КО) в бою за титулы «серебряного» чемпиона по версии WBC и интернационального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе.

    Паркер с первых минут продемонстрировал преимущество в скорости, окучивая соперника джебами. Уайт, который добавил в весе по сравнению с предыдущим боем, уступал в скорости, но уже во втором раунде смог отправить новозеландца на канвас — рефери не заметил столкновения головами и отсчитал нокдаун.

    После этого эпизода бой выровнялся — Паркер слегка замедлился, а Уайт продолжал изматывать соперника, пробивая по корпусу.

    После экватора бойцы включили режим «рубка» с массой захватов, клинчей и ударов по затылку. В девятом раунде Уайт отправил Паркера в нокдаун левым контр-хуком, но завершить поединок досрочно не сумел. В концовке Паркер пошел ва-банк, потряс Уайта апперкотом, а затем отправил его в нокдаун.

    Хозяин ринга с огромным трудом продержался на ногах до финального гонга и победил по мнению всех судей — 115:112, 115:110 и 114:111 в пользу Уайта.

    Уайт огорчил Паркера

    Дерек Чисора (Великобритания) — Карлос Такам (Франция)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Британец Дерек Чисора (29-8, 21 КО) победил нокаутом уроженца Камеруна Карлоса Такама (35-4-1, 27 КО) и завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA.

    В дебюте Такам зажал Чисору у канатов, обстрелял комбинациями и несколько раз потряс апперкотом. Вторая трехминутка прошла в яростной драке — Такам работал сериями, Чисора вкладывался в каждый выброшенный удар.

    После экватора Такам упустил инициативу, а в восьмой трехминутке оказался на канвасе и был добит до отмашки рефери.

    Чисора забил Такама

    Джошуа Буатси (Великобритания) — Андрейс Покумейко (Латвия)

    Полутяжелый вес (до 79,4 кг)

    25-летний британский проспект полутяжелого веса Джошуа Буатси (7-0, 5 КО) провел седьмой поединок за 13 месяцев, разгромив латвийского джорнимена Андрейса Покумейко (17-15-1, 13 КО).

    Уже в середине первого раунда Буатси опрокинул Покумейко ударом справа, а чуть позже уронил во второй раз хуком слева.

    Буатси не оставил шансов сопернику
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Усик закончил школу с отличием. Гассиев не доучился
  • 22/07/2018 в 09:32
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Локомотив»
  • 2.87
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • С кем поведешься: Мбаппе нашел себе неправильного друга
    • 16:01 23/07/2018     Виллиан
  • Трансферный дайджест. 17-23 июля
    • 07:14 23/07/2018     Месут Озил
  • Месут в трех частях. Почему Озил со скандалом покинул сборную Германии
    • 17:26 23/07/2018
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Оренбург» Футбол РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» примет «Зенит», «Уфа» сыграет с «Локо»Подробности матчей 1-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 23:540
  • 23:27
    • «Ростов» в большинстве победил «Ахмат»
  • 23:13
    • «Челси» взял верх над «Интером» в серии пенальти
  • 10:26
    • Бухаров рассказал о депрессии и чувстве безнадеги
    Футболисты ЦСКА Футбол Тактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона«Армейцы» в матче за Суперкубок России одолели «Локомотив» Вчера в 13:061
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Урала» и «Спартака»
  • 2.93
    •
  • 09:40
    • Брэди Шей согласовал контракт с «Рейнджерс»
  • 09:25
    • Сутормин: Нелепый гол «Спартака» смутил «Оренбург»
  • 09:12
    • Глушаков призвал болельщиков «Спартака» сохранять рассудок
    Унаи Эмери Футбол Эпоха Эмери в «Арсенале» началась. Капитан Рэмзи и другие переменыПодробно о том, что уже сейчас меняется при Унаи Эмери в лондонском «Арсенале» 27/07/2018 в 21:040
  • 09:02
    • Сербы в четвертый раз подряд стали чемпионами Европы по водному поло
  • 08:50
    • Гулиев: Играть на «Ростов-Арене» — одно удовольствие
  • 08:06
    • «Спортинг» отзовет жалобу в ФИФА по трансферу Мартинша
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие