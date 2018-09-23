Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьеры

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся вечер бокса, главным событием которого стала встреча британца Энтони Джошуа и россиянина Александра Поветкина. Олимпийский чемпион Лондона победил техническим нокаутом в седьмом раунде и сохранил за собой чемпионские титулы по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Предлагаем узнать реакцию СМИ на это событие.

Позитивная первая половина

Журналист «Чемпионата» Иван Ковалев подчеркнул, что в первой половине боя Поветкин смотрелся на фоне Джошуа вполне достойно и моментами владел инициативой.

«С первого раунда российский боксер показал, что готовился удивить соперника в самом начале. На редкость легкий в этот раз Поветкин отлично передвигался, находясь перед Джошуа. Александру поначалу хорошо удавалось уклоняться от джебов Энтони, и в корпус наш боксёр особо не пропускал. Более того, пару раз в первом отрезке Поветкину удалось сократить дистанцию, но только не донести акцентированный удар.

Начиная со второго раунда Джошуа стал понимать, что легко ему сегодня не будет. Бледный старт фаворита позволял нашему боксеру выглядеть на его фоне выгодно. А хорошие попадания справа через руку давали надежду на положительный исход для Поветкина.

В конце третьего начале четвертого раунда Джошуа стал откровенно аккуратничать, не подпуская Поветкина на ближнюю дистанцию и не пытаясь при этом выбрасывать свои серии. Со стороны могло показаться, что британец может утратить контроль над боем, который ему отдали примерно все эксперты еще задолго до 22 сентября.

Первая половина поединка закончилась атаками Поветкина. Саша выглядел свежим, и казалось, уже точно знает, что делать со звёздным оппонентом. Из угла Александра мы могли слышать подсказки, вроде: "Саша, не бей — боксируй!".

Секундантам Витязя показалось, что пришло время подумать о более аккуратной, расчетливой тактике, и они были правы», — отмечает Ковалев.

Ключевой удар справа

Автор «Советского спорта» Александр Круглов заметил, что ближе к середине боя Джошуа стал атаковать сериями, а свой ключевой удар справа нанес в седьмом раунде.

«В шестом раунде Джошуа наконец стал атаковать сериями, но большинство его выстрелов пришлись в молоко. Зато Поветкин отлично сократил дистанцию и попал правым апперкотом. Маятник снова качнулся в сторону Александра, но совершающий гораздо больше движений россиянин начал подавать первые признаки усталости.

Проявлялось это в том, что Александр бросался вперед с одним ударом, а Джошуа потряс его тяжелейшим правым прямым. Поветкин поплыл, а британец бросился добивать его, включив свой инстинкт убийцы. Завершилось все это тяжелейшим нокдауном, встав после которого Поветкин был уже не боец. Джошуа коршуном набросился на него с градом ударов, после чего рефери прекратил одностороннее избиение.

Джошуа оказался более терпеливым бойцом, который сумел измотать более возрастного соперника и уже потом включил свою ударную мощь. Поветкин же сделав ставку на блиц-криг так и не смог потрясти соперника в тот момент, когда у него были отличные шансы.

Теперь их пути разойдутся как корабли в море. Поветкин приступит к написанию финальной главы своей карьеры, а Джошуа продолжит царствовать по крайней мере до встречи с победителем боя Уайлдер — Фьюри», — считает Круглов.

Александр Поветкин Российский боксер Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, переживал. Со мной все нормально. Чувствую себя хорошо. Что я могу сказать? Проиграл бой. Вроде нормально вел, пропустил удар. Ничего не сделаешь. Джошуа оказался сильнее.

Никаких случайностей

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Баздрев считает, что Джошуа контролировал ход всего поединка и заранее планировал победу в таком стиле.

«Многим могло показаться, что Поветкин выигрывал бой. Возможно, это так или почти так. Но примерно так вы смотрели бой Головкин — Альварес и дважды думали, что GGG победил, так? Но вся штука в том, что чемпион не собирался доводить все до решения судей.

Он не только хорошо знал слабые и сильные стороны Поветкина, он знал свои преимущества и недостатки. Особенно недостатки — и он не дал сопернику ими воспользоваться.

Не дал потушить свой огонь. Здесь не было ничего случайного, только расчет и четкая стратегия, завязанная на особенности его химии и физиологии, но еще долго людей будет смущать то, насколько хорошо смотрелся Поветкин в начале боя, и как быстро все закончилось.

Каждый может подвести под это свою мифологию и свою доказательную базу. Но ответ на вопрос "могло ли все сложиться иначе?", думаю, прост. Если бы был хоть один шанс на то, что Поветкин победит, Джошуа никогда бы не пошел на этот бой. Это не та фигура, не тот чемпион, не такой зверь. Риск вредит его бизнесу. Сейчас это ни к чему. И загадка тут есть только одна — как долго он сможет в таком духе продолжать», — спрашивает Баздрев.

Энтони Джошуа Британский боксер Поветкин — непростой соперник, сегодня он это доказал. Я знал, что он силен головой, но слаб телом. Я вернулся на дорожку нокаутов — я снова вспомнил о своем ударе справа. Сегодня было много давления, все страна болела за меня. Эта энергия подталкивала меня вперед. Посмотрим, что произойдет 13 апреля. Сейчас у меня нет обязательных претендентов. Спорт — это, прежде всего, для фанатов. Давайте спросим у них в Twitter, с кем я должен подраться в следующий раз.

Джошуа остается непобежденным

Том Хэмилтон в своем материале для ESPN подчеркнул, что Джошуа остается непобежденным на профессиональном ринге, тогда как Поветкин впервые проиграл нокаутом.

«Претендент собирался все решить быстро. Несмотря на 39-летний возраст, он сохранял высокую скорость, которая доставила немало проблем противнику в первых раундах. Его левая рука представляла опасность, и Джошуа столкнулся с ней уже в первом раунде, почувствовав носом всю тяжесть опыта Поветкина.

Хотя Поветкин продолжал создавать проблемы для Джошуа на близкой дистанции, постепенно россиянин стад замедляться, чем британец и воспользовался. Рефери мог остановить бой уже после первого нокдауна, тем более что Поветкин с трудом поднялся на ноги, запутавшись в канатах. Когда он упал на настил ринга во второй раз, болельщики в едином порыве вскочили со своих мест.

Поветкин впервые за 36 боев проиграл нокаутом, да и в целом это его второе поражение в карьере. Джошуа добился очередного триумфа, а статус непобедимого по-прежнему закреплен за его именем. Он вернул четыре пояса в свой сейф. Просто так он от них не откажется», — уверен Хэмилтон. 0