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    Усик закончил школу с отличием. Гассиев не доучился

    Украинец — абсолютный чемпион мира по боксу

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    Александр Усик
    Александр Усик
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    Обладатель чемпионских поясов WBO и WBC в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) победил чемпиона мира по версиям IBF и WBA россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО), став победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом мира.
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    Классическое противостояние ударника и игровика

    «Как и ожидалось, зрители увидели в ринге классическое противостояние ударника и игровика. Акцентированные точечные попадания в исполнении Гассиева и умный бокс от олимпийского чемпиона Усика. Украинец с первого раунда задал достаточно высокий темп боя. Действуя в привычной для себя подвижной манере, Александр активно работал передней рукой, постоянно угрожая, сбивая с атак россиянина. Мурат выцеливал корпус соперника, при этом в стартовых двух раундах Гассиев как бы усыплял бдительность за счет не столь активных действий, а в нужные моменты взрывался, выбрасывая трех-четырех ударные серии.

    Первый, и, как оказалось, последний тревожный звонок прозвучал для Усика в конце четвертого раунда, когда в самой концовке Гассиеву удалось-таки донести до цели правый боковой через руку соперника. Усик почувствовал этот удар, и был вынужден моментально войти в клинч. Как ни странно, но это было, по сути, единственным ярким моментом за весь бой в исполнении Гассиева. Всю оставшуюся дистанцию боя Александр Усик тотально доминировал, опережая, выбрасывая в несколько раз больше ударов, нежели Гассиев.

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    • В пятой и шестой трехминутках Мурат продолжал концентрировать свое внимание на туловище соперника, оказывая силовое давление. Россиянин выбрасывал комбинации, пытаясь донести сильнейший удар в область печени. Усик очень здорово уходил с линии атак за счет работы ног, при этом каждая новая попытка россиянина нанести силовой удар либо заканчивалась неудачей, либо ударом ниже пояса, за что Гассиеву трижды по ходу боя было сделано устное замечание от рефери», — говорится в статье Константина Устьянцева на «Чемпионате».

    Скорость убивает

    «Угол Гассиева требовал от него активности, продолжать атаки, но проблема была в том, что Мурат бросал в цель 1-2 удара, затем видел, что они не попадают или не дают нужного эффекта, затем смущался, задумывался, и вместо повторных атак брал паузу, давал Усику шанс переосмыслить, перестроиться, и шансы на точный и нокаутирующий удар все время падали.

    Усик же вообще не вкладывался в удары, накидывал серии в цель. Мурат кидал то правый в голову, то левый в корпус по печени, но за одним удачным ударом тоже не следовал другой, и шансы на победу все таяли.

    К чемпионским раундам зал все больше затихал в напряжении, Усик действовал все свободнее, начал иногда вскидывать голову Мурата апперкотами — и ясно было, что арсенал Гассиева не дает ему шансов развернуться.

  • Гассиев: Усик намного лучше был готов и победил заслуженно
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    • Скорость убивает, говорят боксеры и тренеры. В случае с Усиком это работало. Как должно работать в бою олимпийского чемпиона с боксером , у которого 25 боев в любителях», — пишет автор «СЭ» Андрей Баздрев.

    С кем ему теперь драться в этом весе?

    «Заключительные раунды оставляли надежду лишь на лаки-панч, но она таяла также быстро, как силы Мурата. Он продолжал застаиваться под огнем соперника и порой пропускал столько ударов, что оставалось порадоваться, что украинец не шел ва-банк и не вкладывался в них», — отмечает обозреватель «Советского спорта» Александр Круглов.

    Видео боя

    «После финального гонка Усик первым подошел к сопернику и поздравил его с хорошим боем. Он чувствовал себя победителем и был настолько уверен в этом, что напугать его не могли даже судьи, отдавшие победу Чудинову. Международная бригада боковых арбитров не заставила усомниться в своей объективности и отдала Гассиеву не больше одного раунда. У меня на карте получилось 118-110, а мои коллеги расщедрились на целых три раунда для россиянина. Но сути дела это не меняло. Спустя пять лет украинец снова побил россиянина на его территории и сделал это так, что исход боя не оставил никаких вопросов, кроме одного: с кем ему теперь драться в этом весе?»

    Анатолий Ломаченко — секрет успеха

    «Как говорил сам Усик, в последних боях он "стоял на месте". Расставание с тренером Сергеем Ватаманюком выглядело очевидным решением, но все-таки казалось странным, что Александр решил уйти от тренера перед важнейшим боем в карьере.

    Но, как оказалось перед началом поединка, Усик имел запасной план. В углу украинца оказался Анатолий Ломаченко — отец и тренер Василия Ломаченко. Этот человек, наверняка, и выиграл бой. Усик провел превосходные 12 раундов, только иногда позволяя выбрасывать сопернику какие-то удары.

    Настолько мощного выступления от украинца уже давно не было: он издевался над соперником. Работа ногами, постоянные серии, скорость — все это было действительно мощно. Александр Усик в финале предстал Василием Ломаченко тяжелого веса. Неудивительно, что все это случилось в тот момент, когда в углу украинца оказался Анатолий Ломаченко», — пишет автор Sportarena Алексей Мандзий.

    Будет ли реванш?

    «Будет ли реванш? До боя я считал, что однозначно будет. Но теперь непонятно, что он может прояснить. Поражение (как и 5 лет назад у Поветкина против Кличко) вышло настолько безоговорочным, что неотвеченных вопросов просто нет. Зато есть "домашнее задание" для Гассиева и Санчеса», — пишет Алексей Андронов в своем материале на «Советском спорте».

    «Кстати, насчет реванша. И возможных поползновений других российских боксеров выйти на бой с Усиком. Даже, когда их только посетит эта мысль — нужно сразу сказать себе, что нужно быть готовым драться в Киеве. Это будет честно. Всю Суперсерию Усик ездил в гости к другим — к Хуку в Берлин, к Бриедису в Ригу, к Гассиеву в Москву. Так не может продолжаться вечно. А почему Киев? Чтобы поставить себя на место чемпиона, понять, насколько двусмысленным было его положение. Из которого он вышел с честью».

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