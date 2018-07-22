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    Усик не считает себя суперзвездой

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    Победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) заявил, что обдумывает вариант перехода в тяжелый вес.

    Александр Усик
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    Усик в воскресенье победил россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али.

    «Надо приехать домой, все грамотно обдумать и можно это делать. Мы отбоксировали Всемирную боксерскую суперсерию, и у нас заканчивается контракт. Теперь надо все грамотно взвесить.

    Возможно, какие-то интересные и денежные бои я еще проведу в весовой категории до 91 килограмма. Но надо все взвесить и идти к цели шаг за шагом. Конечно, мне хочется больше кушать риса и макарон (с улыбкой)», — приводит слова Усика «Р-Спорт».

    «Эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца, к сожалению, нет, но он видит, что происходит. Мой отец — первый человек, который повел меня в бокс, говорил, что я смогу добиться успеха. А второй отец — мой первый тренер Сергей Лапин. Он научил меня шагать, бить. Третий — Александр Данильченко, президент клуба, в котором я начинал свой путь. Четвертый — Анатолий Ломаченко.

    Я себя крутым не считаю. Я не суперзвезда. Я обычный парнишка, у которого немного что-то получилось», — добавил украинец. 0

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