Усик не считает себя суперзвездой

Победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе украинец(15-0, 11 КО) заявил, что обдумывает вариант перехода в тяжелый вес.

Александр Усик twitter.com/wbsuperseries 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Усик в воскресенье победил россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али.

«Надо приехать домой, все грамотно обдумать и можно это делать. Мы отбоксировали Всемирную боксерскую суперсерию, и у нас заканчивается контракт. Теперь надо все грамотно взвесить.

Возможно, какие-то интересные и денежные бои я еще проведу в весовой категории до 91 килограмма. Но надо все взвесить и идти к цели шаг за шагом. Конечно, мне хочется больше кушать риса и макарон (с улыбкой)», — приводит слова Усика «Р-Спорт».

«Эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца, к сожалению, нет, но он видит, что происходит. Мой отец — первый человек, который повел меня в бокс, говорил, что я смогу добиться успеха. А второй отец — мой первый тренер Сергей Лапин. Он научил меня шагать, бить. Третий — Александр Данильченко, президент клуба, в котором я начинал свой путь. Четвертый — Анатолий Ломаченко.

Я себя крутым не считаю. Я не суперзвезда. Я обычный парнишка, у которого немного что-то получилось», — добавил украинец. 0