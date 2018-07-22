Гассиев проиграл Усику единогласным решением судей

Чемпион мира по версиям WBC и WBO украинецв финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе одержал победу по очкам над чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF россиянином

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Усик сделал ставку на свою манёвренность и технику, в то время Гассиев пытался достать его тяжёлыми, акцентированными ударами.

В целом, встреча прошла под полным контролем украинского боксера, что отразилось и на судейских записках.

По итогам 12 раундов победа единогласным решением была отдана Александру Усику — 120:108, 119:109, 119:109.

Усик стал чемпионом мира по версии четырех организации (WBA, WBC, WBO и IBF), стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) и получил первый Кубок Мохаммеда Али.

Для 31-летнего Усика это 15-я победа (11 — нокаутом) в 15 поединках. 24-летний Гассиев потерпел первое поражение при 26 победах (19 — нокаутом). 0