Гассиев: Усик намного лучше был готов и победил заслуженно

Россиянин(26-1, 19 КО) заявил, что бой с украинцем(15-0, 11 КО) стал для него хорошей школой.

Гассиев уступил Усику twitter.com/wbsuperseries 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Гассиев в воскресенье уступил Усику по очкам. Украинец стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али.

«Это был отличный бой и отличный опыт для меня. Хочу поздравить команду Саши с замечательной работой. Мне есть над чем работать. У него хорошая любительская школа, мы увидели свои слабые стороны и будем работать над ними. И мы вернемся намного сильнее.

Мы знали, что Усик будет много двигаться и проводить серийные комбинации. Мне надо было лишать его пространства, но он намного лучше был готов сегодня. И победил заслуженно… У нас был план Б и план С, мы после каждого раунда корректировали свою работу. Но сегодня был не мой день, у меня не получилось выполнить все задуманное», — приводит слова Гассиева «Р-Спорт».

«Мы провели красивый поединок, но как вы сами видели, ничего не получалось. Саша выполнил план, я — нет. Результат — безоговорочная победа. Он показал, над чем нужно работать. Вернемся в зал и будем работать и работать», — добавил россиянин. 0