10 июля в 22:00 мск. начнется второй четвертьфинал чемпионата мира: Испания — главный фаворит турнира, не пропустившая ни одного мяча за пять матчей, встречается с внезапно ожившей Бельгией, которая в скандальном матче 1/8 разгромила американцев. Победитель выйдет в полуфинал — на Францию. Собрали главное перед игрой плюс промокод в «Фонбете» для бесплатной ставки.

Ламин Ямаль, нападающий сборной Испании globallookpress.com

Где и когда

Матч пройдёт на стадионе SoFi в Инглвуде (Калифорния). Судить назначен англичанин Майкл Оливер. Победитель во вторник, 14 июля, сыграет в полуфинале с Францией в Далласе — французы накануне обыграли Марокко 2:0.

Испания: машина, которая не пропускает

La Roja подходит к матчу в статусе фаворита не просто так. Команда Луиса де ла Фуэнте не проигрывает уже 35 матчей подряд и за весь этот турнир не пропустила ни одного гола — пять матчей, пять сухих. Путь по сетке: 0:0 с Кабо-Верде на старте (тот самый конфуз), затем 4:0 с Саудовской Аравией, 1:0 с Уругваем, 3:0 с Австрией в 1/16 и драматичные 1:0 с Португалией в 1/8, где всё решил гол Микеля Мерино в компенсированное время.

Вратарь Унай Симон установил рекорд турнира по «сухой» серии, не пропуская уже более 600 минут (!!!) с учётом клубных матчей — с 17 мая. В лагере Испании травм и дисквалификаций нет. Состав у де ла Фуэнте стабилен: опорную зону цементирует обладатель «Золотого мяча» Родри, впереди — 18-летний Ламин Ямаль и связка креативщиков, а Микель Ояарзабаль с четырьмя голами — лучший бомбардир команды на турнире.

Испания впервые с победного 2010 года вышла в четвертьфинал — на двух прошлых мундиалях она вылетала в 1/8 по пенальти.

Бельгия: воскрешение «золотого поколения»

Ещё месяц назад мало кто ставил на бельгийцев. Групповой провал в Катаре-2022 хоронил их «золотое поколение» — но команда Руди Гарсии подошла к плей-офф на ходу из 18 матчей без поражений, и по ходу турнира превратилась в реально работающую машину — в среднем больше 2,5 гола за игру.

В 1/16 бельгийцы устроили драму с Сенегалом: 3:2, капитан Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира. А в 1/8 разгромили США 4:1 в Сиэтле — возможно, самая убедительная победа среди всех оставшихся команд.

Причём Гарсия рискнул, оставив на скамейке Кевина Де Брёйне, Жереми Доку и рекордсмена сборной по голам Ромелу Лукаку, — и не прогадал: дубль оформил Шарль Де Кетеларе, забил Ханс Ванакен, а вышедший на замену Лукаку отличился третий матч подряд.

К слову, пять из 13 голов Бельгии на турнире забиты игроками, вышедшими со скамейки — глубина состава налицо.

Но победа над США далась дорогой ценой: полузащитник Амаду Онана порвал кресты (передняя крестообразная связка) и пропустит остаток турнира. Это ощутимая потеря для баланса: в отсутствие Онаны прикрывать оборону и сдерживать испанский прессинг придётся Тилемансу и Николя Раскину.

Тактика: контроль против транзиций

Сюжет матча, скорее всего, сведётся к битве за центр поля и вертикальную скорость. Испания будет привычно душить соперника контролем мяча и территории через треугольники Родри — Педри — Ольмо, наглухо перекрывая линии передач. Бельгии же, как отмечают аналитики, необходимо ловить La Roja на быстрых прямых контратаках, пробивая высокую оборонительную линию испанцев и как можно скорее выводя на мяч Де Брёйне.

Сам Лукаку разложил предстоящий поединок трезво: «Испания — отличная команда, они играют в один и тот же узнаваемый футбол с 2008 года. Они ищут третьего игрока, у них есть скорость на флангах. Нам нужно сыграть идеальный матч».

А вратарь Тибо Куртуа излучал осторожный оптимизм: «Все в нашей команде понимают, что это возможно. У нас сильный состав с качествами, которые Испании придётся учитывать».

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На что поставить

Букмекеры и аналитики отдают предпочтение Испании, но осторожно: это, пожалуй, самый равный по составу четвертьфинал турнира. Логика проста: возвращение Де Брёйне в и без того разыгравшуюся бельгийскую атаку делает Бельгию по-настоящему опасной — но структура Испании под началом Родри весь турнир выдерживала всё, что в неё бросали, а фланговая угроза Ямаля и Баэны даёт де ла Фуэнте стабильный путь к чужим воротам, который бельгийцам будет трудно перекрыть.

Ключевая интрига — устоит ли рекордная сухая серия Симона против атаки, которая на этом турнире забивает из любых положений и со скамейки. Если Бельгия распечатает испанские ворота первой, привычный сценарий La Roja («ведём 1:0 и доводим до конца») сломается — а вот действовать вторым номером и отыгрываться Испания на этом турнире ещё не пробовала.

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