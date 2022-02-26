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    «Клипперс» обыграли «Лейкерс», «Нью-Орлеан» прервал победную серию «Финикса»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санз Орландо Мэджик Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Торонто Рэпторс Нью-Йорк Никс Майами Хит Юта Джаз Даллас Маверикс
    «Клипперс» обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:102.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 3 передач. Наибольший вклад в победу «Клипперс» внес защитник Теренс Мэнн, который также сделал дабл-дабл — 19 очков, 10 подборов и 4 передачи.

    «Клипперс» одержали шестую подряд победу над «Лейкерс» в НБА. В последний раз «Лейкерс» обыгрывали «Клипперс» 14 декабря 2020 года.

    «Клипперс» (30-31) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лейкерс» (27-31) — девятое.

    В другой игре «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану» со счетом 102:117.

    Самым результативным игроком у гостей стал Си Джей Макколлум, набравший 32 очка. У хозяев 30 очков в активе Девина Букера.

    Для «Финикса» это первое поражение после серии из восьми побед.

    «Финикс» занимает первое место в Западной конференции после 60 игр и имеет в своем активе 109 очков. «Нью-Орлеан» идет 12-м.

    Другие результаты:

    «Юта» — «Даллас» — 114:109 (31:34, 29:33, 29:19, 25:23)
    «Миннесота» — «Филадельфия» — 102:133 (25:34, 24:31, 25:27, 28:41)
    «Нью-Йорк» — «Майами» — 100:115 (32:30, 23:35, 30:25, 15:25).
    «Шарлотт» — «Торонто» — 125:93 (28:19, 42:28, 27:14, 28:32)
    «Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 153:157 2ОТ (33:30, 38:45, 29:26, 30:29, 15:15, 8:12)
    «Индиана» — «Оклахома» — 125:129 ОТ (36:29, 25:40, 32:23, 30:31, 2:6)
    «Орландо» — «Хьюстон» — 119:111 (27:33, 31:18, 28:32, 33:28).

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