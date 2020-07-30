Кириленко: Не взял бы Шведа в свою команду, чтобы усиливать игру со скамейки

Глава Федерации баскетбола России (РФБ) Андрей Кириленко высказался о защитнике Алексее Шведе, который подписал новый контракт с «Химками».

«Он уже был в НБА, если бы мечтал туда вернуться, то искал бы любую возможность для этого. Но для чего ему это? Он уже получил этот опыт.

Поверьте, если бы ему дали железобетонную позицию игрока старта, то он бы уехал. Сейчас же из-за пандемии многие клубы стараются омолодить состав.

Леше же уже за 30. Не думаю, что многие клубы Лиги были бы готовы взять возрастного баскетболиста, выступающего на позиции первого-второго номера, на длительный контракт.

А он заслуживает именно такого. Ему не надо идти в НБА, чтобы быть на подыгрыше, выступая по 15-17 минут.

Игрок его типа должен играть по 30 минут и только тогда он будет эффективен. Я его обожаю, но не взял бы его в свою команду, чтобы усиливать игру со скамейки», — сказал Кириленко «Спорт-Экспрессу».

Швед выступает за «Химки» с 2015 года, до этого он играл за ЦСКА, московское «Динамо», а также команды НБА «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». 0