Старый новый чемпион. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ сезона-2018/19

Московский ЦСКА сохранил звание сильнейшей команды России, и в третьем матче финала Единой лиги обыграв «Химки» — 80:62.

50-й титул армейцев. ЦСКА снова чемпион

«У химкинских болельщиков есть хорошая традиция — начинать матч стоя и не садиться до момента, пока команда не наберёт первые очки. В матче, который обещал стать последним в этом году, ждать пришлось долго — Вячеслав Зайцев забил в проходе на четвёртой минуте встречи. К тому моменту химчане проигрывали "-7". Для хозяев это было особенно неприятно, потому что как раз об этом перед игрой и говорил Римас Куртинайтис — мол, важно не начать матч с "-10".

ЦСКА твёрдо вознамерился не затягивать сезон и, пусть больше не стремился нарастить преимущество, ни на шаг не подпускал химчан к себе, заставляя их тащиться в арьергарде. После перерыва команда Итудиса перестроилась и стала больше заигрывать под кольцом Отелло Хантера и Кайла Хайнса, которые без видимых проблем разбирались с оппонентами и улучшали личную статистику.

Сезон окончен. ЦСКА берёт финальную серию со счётом 3-0, а вместе с ней — 50-й чемпионский титул за время выступлений в чемпионатах СССР и России», — подвел итог матча и сезона в целом журналист «Чемпионата» Артем Комаров.

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«То, что чемпион ставит целью завершить серию в минимальные сроки, никто в стане ЦСКА не скрывал. И после двух домашних побед, добытых более чем уверенно, армейцы прибыли в Подмосковье за третьей. И добились ее. Сомнений в итоге встречи не возникало уже к большому перерыву.

По ходу же второй половины отрыв ЦСКА не раз приближался к "+20" и добрался до этой отметки благодаря Хиггинсу. Он, как и в предыдущих играх, вновь был неудержим. А еще сминал соперников под щитами Хантер, добавлял энергии Курбанов. Армейцы так и остались в этой серии загадкой, которую "Химки" не расшифровали.

Как и предполагалось перед началом серии, особой борьбы в финале не получилось. Да, "Химки" проявили характер, они сражались, даже вопреки обстоятельствам, но так и не смогли зацепиться хотя бы за одну победу. В трех сыгранных матчах были яркие моменты в исполнении обеих команд — проходы, данки, комбинации. Есть, что вспомнить болельщикам и ЦСКА, и "Химок". Но не было сомнений в исходе встреч. Как будто эти эпизоды существовали сами по себе, а итоговый результат — отдельно», — отметил прогнозируемость исхода противостояния корреспондент «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин.

50-кратные. ЦСКА защитил звание лучшего клуба России

«Самое занятное, что на огромную советскую эпоху из этого "полтинника" приходится меньше половины: они 24 раза чемпионы СССР и 26 (теперь) — России. Из 28 возможных. Ни одной другой команде по игровым видам спорта ничто подобное, конечно, не снилось, и я не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы кто-то побил этот рекорд. При том, что баскетбольный ЦСКА останавливаться на достигнутом явно не собирается. Какие там волейбольные "Уралочки" с мини-футбольными "Динами", о чем вы?!

Между делом поинтересовался и другой, смежной статистикой — по количеству "домашних" титулов в других баскетбольных странах. И оказалось, что здесь ЦСКА, как ни странно, еще есть куда расти. "Маккаби" из Тель-Авива выигрывал национальное первенство 52 раза и сейчас находится в походе за 53-м. У них там как раз начинается полуфинал плей-офф против "Хапоэля" из Эйлата — и предвкушается битва за израильское золото с другим "Хапоэлем" — йерусалимским.

Кроме ЦСКА и "Маккаби" больше не то, что 50, — больше 40 званий чемпиона страны ни у кого нет. Но — о чем это говорит? По-моему, не столько о силе клуба, сколько о слабости чемпионата», — выделил рекордную чемпионскую серию «армейцев» автор «Советского спорта» Лев Тигай.

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«Как ЦСКА, так и "Химки" ждет жаркое межсезонье. У армейцев истекли контракты сразу у 8 из 14 игроков команды: Нандо де Коло, Серхио Родригеса, Кори Хиггинса, Уилла Клайберна, Кайла Хайнса, Семена Антонова, Отелло Хантера и Алека Питерса. Ожидается, что Хантер, Питерс и Хиггинс покинут команду, последний, по сообщениям СМИ, подпишет контракт с испанской "Барселоной".

У "Химок" и вовсе контракты на следующий год имеют только три игрока: Швед, Энтони Гилл и Петр Губанов. Важнейшей для менеджмента клуба будет задача по удержанию в команде Яниса Тиммы, у которого еще год действующего контракта с греческим "Олимпиакосом" (играл в Подмосковье на правах аренды).

"Химкам" надо под Евролигу менять процентов восемьдесят нынешнего состава. Евролига в этом сезоне показала, что без хороших центровых, без плеймейкеров очень сложно играть. Надо усиливать состав, это самый важный вопрос, который встает сейчас перед клубом», — написал об заканчивающихся контрактах у игроков обеих клубов «Р-Спорт».

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«Как стало известно после игры, в раздевалку "Химок" прямо во время матча, ближе к его началу, проник посторонний человек. Он совершил кражу личных вещей игроков клуба, после чего скрылся. Точный размер ущерба и количество пострадавших сейчас устанавливают сотрудники полиции, которых вызвали на арену. Им также переданы видеозаписи системы наблюдения, на которые попал преступник.

Баскетболисты, узнавшие об этом, сразу после матча начали размещать посты в социальных сетях — на кадрах с камеры наблюдения запечатлен предполагаемый воришка. Эти фотографии, например, появились в инстаграмах капитана "Химок" Сергея Мони, лучшего игрока Единой лиги по итогам сезона Алексея Шведа, защитника Егора Вяльцева, форварда Яниса Тиммы», — говорится в материале «Спорт-Экспресса».

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