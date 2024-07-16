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    Стирнс сейчас сильнее Ли на грунте?

    Ли — Стирнс. Прогноз (к. 1.68) на теннисный матч

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    Пэйтон Стирнс
    Две американки Энн Ли и Пэйтон Стирнс встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Стирнс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Палермо. Женщины 16 Июля 2024 года

    Энн Ли

  • США
    •  Энн Ли 20:30 Пейтон Стернс (США)

    Пейтон Стернс (США)

  • Морокко. Женщины
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    Энн Ли

    Половина этого сезона для Ли прошла не очень удачно, хотя локальные успехи у американки все же присутствовали.

    Буквально на прошлой неделе она выдала лучший турнир за шесть месяцев, дойдя до финала на грунте в шведском Бостаде.

    На том турнире у американки все клеилось в атаке, а в обороне она справлялась с соперницами весьма неплохо, вплоть до финала.

    С соотечественницей Стирнс не получится легкой прогулки, поскольку Пэйтон сейчас на грунте играет лучше, чем, на каком-либо ином покрытии.

    Пэйтон Стирнс

    До своей формы конца весны Стирнс ещё очень далеко, но она может её легко, как набирать, так и терять.

    Прогнозы на теннис

    Во второй половине мая Пэйтон выдала отрезок, на протяжении которого победила в семи матчах кряду.

    Туда вошла победа на грунтовом соревновании в Марокко, а также два выигранных матча в рамках «Ролан Гаррос».

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    Хочется верить, что на предстоящем грунтовом турнире в Италии американка сможет продемонстрировать свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Пэйтон в этом поединке: победа Ли — 2.22, победа Стирнс — 1.68.

    Прогноз: Стирнс легко обыграет менее статусную соперницу

    Ставка: П2 за 1.68

    Альтернативный прогноз: Длинного поединка не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.

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    Ли — Стирнс: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Стирнс сейчас сильнее Ли на грунте?
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