Две американки Энн Ли и Пэйтон Стирнс встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Стирнс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Энн Ли

Половина этого сезона для Ли прошла не очень удачно, хотя локальные успехи у американки все же присутствовали.

Буквально на прошлой неделе она выдала лучший турнир за шесть месяцев, дойдя до финала на грунте в шведском Бостаде.

На том турнире у американки все клеилось в атаке, а в обороне она справлялась с соперницами весьма неплохо, вплоть до финала.

С соотечественницей Стирнс не получится легкой прогулки, поскольку Пэйтон сейчас на грунте играет лучше, чем, на каком-либо ином покрытии.

Пэйтон Стирнс

До своей формы конца весны Стирнс ещё очень далеко, но она может её легко, как набирать, так и терять.

Прогнозы на теннис

Во второй половине мая Пэйтон выдала отрезок, на протяжении которого победила в семи матчах кряду.

Туда вошла победа на грунтовом соревновании в Марокко, а также два выигранных матча в рамках «Ролан Гаррос».

Хочется верить, что на предстоящем грунтовом турнире в Италии американка сможет продемонстрировать свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Пэйтон в этом поединке: победа Ли — 2.22, победа Стирнс — 1.68.

Прогноз: Стирнс легко обыграет менее статусную соперницу

Ставка: П2 за 1.68

Альтернативный прогноз: Длинного поединка не получится

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.