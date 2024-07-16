Энн Ли
Пейтон Стернс (США)
Энн Ли
Половина этого сезона для Ли прошла не очень удачно, хотя локальные успехи у американки все же присутствовали.
Буквально на прошлой неделе она выдала лучший турнир за шесть месяцев, дойдя до финала на грунте в шведском Бостаде.
На том турнире у американки все клеилось в атаке, а в обороне она справлялась с соперницами весьма неплохо, вплоть до финала.
С соотечественницей Стирнс не получится легкой прогулки, поскольку Пэйтон сейчас на грунте играет лучше, чем, на каком-либо ином покрытии.
Пэйтон Стирнс
До своей формы конца весны Стирнс ещё очень далеко, но она может её легко, как набирать, так и терять.
Во второй половине мая Пэйтон выдала отрезок, на протяжении которого победила в семи матчах кряду.
Туда вошла победа на грунтовом соревновании в Марокко, а также два выигранных матча в рамках «Ролан Гаррос».
Хочется верить, что на предстоящем грунтовом турнире в Италии американка сможет продемонстрировать свои лучшие качества.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Пэйтон в этом поединке: победа Ли — 2.22, победа Стирнс — 1.68.
Прогноз: Стирнс легко обыграет менее статусную соперницу
- 2.26Надаль — Борг: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.81Томлянович — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.84Рус — Тревизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.68
Альтернативный прогноз: Длинного поединка не получится
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.