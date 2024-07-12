Дневник Евро. Самый богатый тренер, решение по Саутгейту и де ла Фуэнте, обещание Райса

Богатый Саутгейт
Издание Finance Football представило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров этого чемпионата Европы. Самую большую зарплату получает коуч англичан Гарет Саутгейт.
Десятка самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024 по версии Finance Football:
- Гарет Саутгейт (Англия) — € 5,8 млн.
- Юлиан Нагельсман (Германия) — € 4,8 млн.
- Роберто Мартинес (Португалия) — € 4 млн.
- Дидье Дешам (Франция) — € 3,8 млн.
- Рональд Куман (Нидерланды) — € 3 млн.
- Лучано Спаллетти (Италия) — € 3 млн.
- Винченцо Монтелла (Турция) — € 1,5 млн.
- Мурат Якин (Швейцария) — € 1,4 млн.
- Ральф Рангник (Австрия) — € 1,3 млн.
- Доменико Тедеско (Бельгия) — € 1,3 млн.
Молодость рефери
Французский судья Франсуа Летексье станет арбитром финала чемпионата Европы между сборными Англии и Испании. В день матча рефери будет всего 35 лет.
Таким образом, Летексье станет самым молодым арбитром финала Евро в истории. Его ассисентами Летексье выступят его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша).
Решение по тренерам
Футбольная ассоциация Англии рассчитывает сохранить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии, а Королевская испанская футбольная федерация хочет оставить Луиса де ла Фуэнте у руля сборной Испании
The Times информирует о том, что в английском футбольном органе намерены убедить наставника остаться на своем посту после Евро-2024, независимо от результата финального матча. Сам Саутгейт ранее заявлял, что о будущем пока что не думает и сосредоточен на Евро-2024, после которого уже будет все решать.
По информации AS, в RFEF тажке намерены продолжить сотрудничество с 63-летним де ла Фуэнте вне зависимости от исхода финала Евро-2024. Ему будет предложено продлить соглашение на два года с опцией пролонгирования еще на два. Таким образом, он может работать в сборной до Евро-2028.
Говорят испанцы
Представители сборной Испании высказались по поводу предстоящего финала с Англией.
«Что ж, мы выиграли все шесть матчей Евро-2024 и хотим выиграть седьмой. Ключ к успеху — в правильном подходе, в правильном отношении к работе и жизни. Каждый день своей работы мы хотим выкладываться по максимуму. Слова — это всего лишь то, что нужно превратить в реальность, чтобы они стали правдой», — отметил Дани Вивиан.
«Я хорошо их знаю, я знаю культуру английского футбола. У них очень талантливая команда, у них очень талантливые игроки, которые могут справиться со всеми аспектами игры. Они хорошо защищаются, они могут атаковать, у них хорошо поставлена игра. Мы должны работать над тем, как им навредить. У нас есть оружие — уверенность в том, что мы можем их победить», — сказал Родри.
«У нас есть шанс выиграть чемпионат Европы спустя 12 лет после последней победы. Именно этого мы и хотим. Мы думаем только о финале. Матч с Германией был непростым, с Францией тоже. Так что наш путь вышел не таким уж и лёгким. Но мы находимся там, где находимся, и постараемся сделать всё возможное на финальном этапе», — добавил Дани Ольмо.
Сравнения Ямаля с Месси
16-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, что его постоянно сравнивают с легендой «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами». В последнее время футбольные люди все чаще об этом говорят.
«Сравнения с Месси? Никто не возражает, когда его сравнивают с величайшим игроком в истории. Но это отвлекает, потому что ты никогда не станешь таким, как он.
В то время, когда появилась фотография с Месси, я, конечно, не знал о ней. У моего отца она сохранилась. Мы не публиковали эти фотографии, потому что не хотели сравнений между мной и Лео», — приводит слова Ямаля Jijantes FC.
Мнение Саутгейта
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финального поединка Евро-2024 против Испании.
«Они по праву могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой.
У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было весьма существенным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале», — приводит слова Саутгейта BBC.
Поддержка фанатов
По информации Daily Mail, примерно 50 тысяч болельщиков сборной Англии могут приехать в Берлин на финал чемпионата Европы.
Все они ждут триумфа своей национальной команды и поддержкой готовы ей помочь этого добиться. Этот трофей может стать первым на крупном турнире с 1966 года. Для этого можно и преодолеть столь длинное расстояние.
Повторное обещание Райса
Полузащитник сборной Англии Деклан Райс дал обещание, что в случае победы команды на Евро-2026 он... выпьет пива.
«Помню, я говорил это еще перед предыдущим финалом. С тех пор я попробовал пиво, но оно было слегка смешано с лимонадом. Если мы победим, я по‑настоящему выпью пива. Наверное, мне придется зажать нос, потому что я ненавижу этот запах», — приводит слова Райса The Sun.
Ранее обещал впервые выпить пива в случае победы на Евро‑2020, однако тогда англичане уступили команде Италии в серии пенальти.