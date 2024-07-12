Дневник Евро. Самый богатый тренер, решение по Саутгейту и де ла Фуэнте, обещание Райса

В пятницу, 12 июля, на Евро-2024 снова выходной, а сборные Испании и Англии продолжают подготовку к финальному матчу.

Богатый Саутгейт

Издание Finance Football представило рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров этого чемпионата Европы. Самую большую зарплату получает коуч англичан Гарет Саутгейт.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Десятка самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024 по версии Finance Football: Гарет Саутгейт (Англия) — € 5,8 млн.

Юлиан Нагельсман (Германия) — € 4,8 млн.

Роберто Мартинес (Португалия) — € 4 млн.

Дидье Дешам (Франция) — € 3,8 млн.

Рональд Куман (Нидерланды) — € 3 млн.

Лучано Спаллетти (Италия) — € 3 млн.

Винченцо Монтелла (Турция) — € 1,5 млн.

Мурат Якин (Швейцария) — € 1,4 млн.

Ральф Рангник (Австрия) — € 1,3 млн.

Доменико Тедеско (Бельгия) — € 1,3 млн.

Молодость рефери

Французский судья Франсуа Летексье станет арбитром финала чемпионата Европы между сборными Англии и Испании. В день матча рефери будет всего 35 лет.

Таким образом, Летексье станет самым молодым арбитром финала Евро в истории. Его ассисентами Летексье выступят его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша).

Решение по тренерам

Футбольная ассоциация Англии рассчитывает сохранить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии, а Королевская испанская футбольная федерация хочет оставить Луиса де ла Фуэнте у руля сборной Испании

Календарь и таблица Евро-2024

The Times информирует о том, что в английском футбольном органе намерены убедить наставника остаться на своем посту после Евро-2024, независимо от результата финального матча. Сам Саутгейт ранее заявлял, что о будущем пока что не думает и сосредоточен на Евро-2024, после которого уже будет все решать.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

По информации AS, в RFEF тажке намерены продолжить сотрудничество с 63-летним де ла Фуэнте вне зависимости от исхода финала Евро-2024. Ему будет предложено продлить соглашение на два года с опцией пролонгирования еще на два. Таким образом, он может работать в сборной до Евро-2028.

Говорят испанцы

Представители сборной Испании высказались по поводу предстоящего финала с Англией.

«Что ж, мы выиграли все шесть матчей Евро-2024 и хотим выиграть седьмой. Ключ к успеху — в правильном подходе, в правильном отношении к работе и жизни. Каждый день своей работы мы хотим выкладываться по максимуму. Слова — это всего лишь то, что нужно превратить в реальность, чтобы они стали правдой», — отметил Дани Вивиан.

Родри globallookpress.com

«Я хорошо их знаю, я знаю культуру английского футбола. У них очень талантливая команда, у них очень талантливые игроки, которые могут справиться со всеми аспектами игры. Они хорошо защищаются, они могут атаковать, у них хорошо поставлена игра. Мы должны работать над тем, как им навредить. У нас есть оружие — уверенность в том, что мы можем их победить», — сказал Родри.

«У нас есть шанс выиграть чемпионат Европы спустя 12 лет после последней победы. Именно этого мы и хотим. Мы думаем только о финале. Матч с Германией был непростым, с Францией тоже. Так что наш путь вышел не таким уж и лёгким. Но мы находимся там, где находимся, и постараемся сделать всё возможное на финальном этапе», — добавил Дани Ольмо.

Сравнения Ямаля с Месси

16-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, что его постоянно сравнивают с легендой «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами». В последнее время футбольные люди все чаще об этом говорят.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Сравнения с Месси? Никто не возражает, когда его сравнивают с величайшим игроком в истории. Но это отвлекает, потому что ты никогда не станешь таким, как он.

В то время, когда появилась фотография с Месси, я, конечно, не знал о ней. У моего отца она сохранилась. Мы не публиковали эти фотографии, потому что не хотели сравнений между мной и Лео», — приводит слова Ямаля Jijantes FC.

Мнение Саутгейта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финального поединка Евро-2024 против Испании.

«Они по праву могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было весьма существенным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале», — приводит слова Саутгейта BBC.

Поддержка фанатов

По информации Daily Mail, примерно 50 тысяч болельщиков сборной Англии могут приехать в Берлин на финал чемпионата Европы.

Все они ждут триумфа своей национальной команды и поддержкой готовы ей помочь этого добиться. Этот трофей может стать первым на крупном турнире с 1966 года. Для этого можно и преодолеть столь длинное расстояние.

Повторное обещание Райса

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс дал обещание, что в случае победы команды на Евро-2026 он... выпьет пива.

«Помню, я говорил это еще перед предыдущим финалом. С тех пор я попробовал пиво, но оно было слегка смешано с лимонадом. Если мы победим, я по‑настоящему выпью пива. Наверное, мне придется зажать нос, потому что я ненавижу этот запах», — приводит слова Райса The Sun.

Деклан Райс globallookpress.com

Ранее обещал впервые выпить пива в случае победы на Евро‑2020, однако тогда англичане уступили команде Италии в серии пенальти.