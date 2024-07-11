Дневник Евро. Обида голландцев, суперкомпьютер определил чемпиона, судьи и комментаторы на финал

В четверг, 11 июля, на Евро-2024 выходной, а сборные Испании и Англии начали подготовку к финальному матчу.

Недовольство голландцев

Весь день не утихают споры о судействе в полуфинале между Нидерландами и Англией. Голландцы недовольны арбитром встречи Феликсом Цвайером из Германии.

«Это не пенальти. Единственным намерением игрока было заблокировать удар. Затем Гарри Кейн наносит удар, и их ноги столкнулись. Футбол разрушается из-за подобных решений VAR», — приводит слова главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана ESPN.

Момент с назначением пенальти globallookpress.com

«Я не знаю, что мне сказать и стоит ли мне что-то говорить об этом. Судья довольно быстро покинул поле, и это говорит само за себя. Правила постоянно меняют, вносят небольшие изменения, которые могут иметь большие последствия», — цитирует капитана сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка Daily Express.

«Они могут поблагодарить Феликса Цвайера. Его действительно нужно внести в чёрный список. Также во втором тайме была дуэль с Коди Гакпо, где судья просто снова свистнул, в десяти метрах от лайнсмена», — сказал легендарный нидерландский футболист Пьер ван Хойдонк в комментарии Metro.

Оскорбление или простая обида?

Бывший игрок сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт оскорбил национальную команду Англии после того, как она обыграла голландцев в полуфинале чемпионата Европы.

«Эти англичане меня взбесили. Какая же они дерьмовая команда. На самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, смогли создать голевой момент. Возможно, я немного эмоционален, но могло быть гораздо больше», — приводит слова ван дер Варта NOS.

Календарь и таблица Евро-2024

После этого матча голландцы поехали домой, а англичане шагнули в главный матч турнира.

Суперкомпьютер уже знает чемпиона

Суперкомпьютер Opta предсказал исход финала Евро-2024 между сборными Англии и Испании.

На победу команды Луиса де ла Фуэнте суперкомпьютер дает 57,3 %. Виктория подопечных Гарета Саутгейта оценивается в 42,7 %. Таким образом, суперкомпьютер называет фаворитами испанцев и верит именно в их победу.

Сборная Испании globallookpress.com

Англичане точно сделают все, чтобы доказать, что и компьютеры ошибаются.

Символическая сборная WhoScored

WhoScored представил символическую сборную полуфиналов Евро-2024.

Вратарь: Унай Симон (Испания).

Защитники: Люк Шоу (Англия), Эмерик Лапорт (Испания), Джон Стоунз (Англия), Жюль Кунде (Франция).

Полузащитники: Даниэль Ольмо (Испания), Хави Симонс (Нидерланды).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Ламин Ямаль (Испания), Олли Уоткинс (Англия), Гарри Кейн (Англия).

А судьи кто?

В УЕФА назвали главного арбитра финального матча чемпионата Европы 2024 года между сборными Англии и Испании. Им станет французский судья Франсуа Летексье.

Франсуа Летексье globallookpress.com

На Евро-2024 35-летний арбитр уже успел поработать на трех матчах: Хорватия — Албания (2:2), Дания — Сербия (0:0) и Испания — Грузия (4:1).

Ассисентами Летексье выступят его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Шимон Марчиняк (Польша), ВАР — Жером Брисар (Франция), его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Из значимых назначений Летексье также стоит отметить матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году между «Манчестер Сити» и «Севильей» (1:1, 5:4 — по пенальти). Помимо этого, он был резервным рефери в финале Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» (0:2).

Комментаторы финала

Телеканал «Матч ТВ» объявил общественности имена комментаторов, которые будут работать на финальном поединке Евро-2024 между англичанами и испанцами.

Константин Генич globallookpress.com

Решающую игру главного турнира четырехлетия в Европе в прямом эфире прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

Ставка дня

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что сделал крупную ставку на победу сборной Испании над Англией в финале Евро-2024.

«Вамос, Испания! Легкие деньги на победу испанцев на Евро в мой день рождения! Отличный подарок для Мак!» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Мнение главкома Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился своими ожиданиями от финала Евро-2024 против Англии.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Англия очень мощная страна с опытными и очень закалёнными игроками. Это будет очень тяжёлая и требовательная игра.

Англия обладает набором очень хороших футболистов, у них сильная команда. Нет нужды перечислять сильнейших игроков нашего соперника, нам нужно быть лучшей версией самих себя, если мы хотим выиграть финал», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Что там у букмекеров?

Букмекерские конторы сразу же после завершения полуфинальных матчей стали принимать ставки на финальный поединок.

Эксперты видят небольшим фаворитом финала Евро-2024 Испанию. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.44. Успех Англии оценивается в 3.60, а вот на то, что в игре будет ничья и дополнительное время ставки принимаются с коэффициентом 2.90. На кого поставите вы?