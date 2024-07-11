Дневник Евро. Победный гол Уоткинса, нас ждет финал Испания — Англия

В среду, 10 июля на Евро-2024, прошел второй полуфинал, в котором Англия победила Нидерланды со счетом 2:1 и стала финалистом турнира.

Событие дня

Во втором полуфинале сборная Нидерландов играла со сборной Англии. Оба соперника на удивление активно начали игру и моменты пошли уже с самого начала встречи. Гарет Саутгейт снова остановился на схеме 3-4-2-1, где три центральных защитника, атакующие фланги в лице Букайо Сака и Кирана Триппьера, два опорника и фактически две «десятки», роли которых исполняли Джуд Беллингем и Фил Фоден. Рональд Куман выбрал типичную для себя схему 4-3-3, сделав лишь одну перестановку в составе по сравнению с четвертьфиналом.

Календарь и таблица Евро-2024

Начало встречи осталось за Голландией. Уже на седьмой минуте роскошный уходящий удар получился у Хави Симонса. Пока еще футболист «ПСЖ» забил свой первый мяч на турнире. Как не старался Джон Пикфорд спасти свою команду от гола, достать у него так и не получилось. Мяч влетел точно в дальнюю «девятку». На 14-й минуте смачно пробил Гарри Кейн, но мяч прошел над перекладиной. Но англичане вскоре добились своего.

Радость Хави Симонса после забитого гола globallookpress.com

Правый защитник голландцев Дензел Дюмфрис сделал «накладку» в своей штрафной, Гарри Кейн неотразимо пробил в левую «шестерку» с 11-метровой отметки, а Вербрюгген был бессилен. На 23-й минуте Фоден мог вывести вперед Англию, он накрутил несколько защитников, но Дюмфрис выбил мяч из пустых ворот. Дальше были удар в перекладину того же Дюмфриса, штанга Фодена, травма Депая. Первый тайм в итоге закончился вничью со счетом 1:1.

Гарри Кейн сравнивает счет с пенальти globallookpress.com

В перерыве Куман выпустил Вута Вегхорста и убрал Донелла Малена, недовольный тем, как его команда цеплялась впереди за мячи. На 65-й минуте Ван Дейк мог снова вывести непонятным ударом коленом, но Пикфорд не дал забить. Через девять минут острая контратака голландцев могла завершиться голом, но Кайл Уокер в подкате выбил мяч из-под ног Коди Гакпо.

На 81-й минуте Саутгейт провел двойную замену. На поле появились Коул Палмер и Олли Уоткинс, а ушли Фил Фоден и Гарри Кейн. Замены в итоге стали решающими, а оба футболиста приняли участие в решающей атаке. На 90+1-й минуте Палмер покатил мяч низом с правого полуфланга на Уоткинса, а тот в касание неотразимо пробил в дальний угол. Удар оказался неберущимся, как не пытался достать его Вербрюгген. Куман сделал хаотичные изменения, выпустив Зиркзее и Бробби, но было уже поздно. Англия стала вторым финалистом Евро-2024.

Гол дня

До полуфинала Хави Симонс не имел ни одного гола на Евро-2024, но единственный его мяч на турнире получился просто роскошным. Он отнял мяч у англичан после прессинга в середине поля, немного продвинулся вперед и мощнейшим ударом пробил в верхний угол ворот мимо Джона Пикфорда. Для 21-летнего полузащитника этот полуфинал стал 12-м матчем за национальную сборную и первым забитым мячом.

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Замена дня

На этом турнире Олли Уоткинс провел всего второй матч и всего 32 минуты. Тем не менее, именно его можно признать главным героем матча Нидерланды — Англии. Нападающий «Астон Виллы» выходил на 22 минуты в первом туре группового этапа против Дании. Сейчас ему Гарет Саутгейт доверил еще меньше времени.

Олли Уоткинс приносит победу Англии globallookpress.com

Уоткинс появился на футбольном поле на 81-й минуте вместо Гарри Кейна, а через 10 минут забил решающий мяч, приняв мяч от Коула Палмера и в касание пробил мимо вратаря соперника. Всего на счету Олли Уоткинса 13 матчей в составе сборной Англии и 5 забитых мяча.

Рекорды дня

Гол с пенальти в ворота сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024 стал для Гарри Кейна шестым в истории плей-офф чемпионатов Европы. По этому показателю капитан сборной Англии обошел Антуана Гризманна, на счету которого пять забитых мячей в играх на вылет.

Всего же на счету Кейна 9 голов в плей-офф Евро и чемпионатов мира. Он обошел Герда Мюллера, Мирослава Клозе, Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, которые забили по 8 мячей. Он единоличный лидер по этому показателю среди европейцев.

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Также по данным Opta, английская команда стала первой сборной в истории, вышедшей в финал Евро несмотря на то, что уступала в счете и в четвертьфинале, и в полуфинале.

Дешам останется во главе сборной Франции

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло сообщил, что несмотря на поражение в полуфинале Евро-2024 от Испании (1:2) главный тренер национальной сборной Дидье Дешам продолжит работать с командой.

«Я не вижу причин ставить под сомнение действующий контракт Дешама. Результаты прошлых турниров говорят в его пользу, и цели были достигнуты. Дидье продолжит работу во главе сборной Франции», — приводит слова Диалло L'Equipe.

Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

Ветеран сборной Германии Томас Мюллер решил закончить карьеру в национальной команде после Евро-2024, сообщает журналист Кристиан Фальк. Всего 34-летний нападающий сыграл за Бундестим 88 матчей, забил 35 мячей. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии, а в 2010 году бронзовым призером. Также у него есть две бронзы на чемпионате Европы (2012, 2016). В 2010 году Мюллер стал обладателем «Золотой бутсы», вручаемой лучшему бомбардиру чемпионата мира.