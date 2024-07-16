Итальянка Лючия Бронцетти и француженка Эльза Жакмо встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бронцетти — Жакмо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лючия Бронцетти

Когда только Бронцетти начинала свою теннисную карьеру, то ей вообще не выдавали никаких авансов и даже на грунте, но она превратилась в качественную теннисистку на любом из покрытий.

В этом году она уже не раз это демонстрировала, поскольку забиралась в решающие стадии даже на тех турнирах, где на неё не ставили даже её поклонники.

На прошлой неделе во французском Контрексвилле получился очередной хороший турнир, который подтвердил квалификацию итальянки на грунте.

Хочется верить, что после такого плодотворного участия на французском грунте у Лючии получится удачно выступить и на домашнем турнире.

Эльза Жакмо

На данный момент времени Жакмо только набирается опыта и приноравливается к взрослому женскому туру, где соперницы не щадят никого.

Прогнозы на теннис

Антропометрия француженки не позволяет ей рассчитывать на силовой теннис, а с техникой пока что имеются серьезные сложности.

При всем этом на большинстве турниров она является одной из самых неприятных соперниц для большинства фавориток.

Удивительно, но француженка буквально несколько дней назад встречалась с итальянкой на домашнем турнире в Контрексвилле и проиграла в трех сетах. Отличный повод, чтобы взять реванш.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Бронцетти — 1.48, победа Жакмо — 2.68.

Прогноз: Бронцетти разберется со совей соперницей играючи

Ставка: Ф1 (-3) за 1.76

Альтернативный прогноз: Встреча закончится максимально быстро в пользу итальянки

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.11