Голландка Аранча Рус и итальянка Мартина Тревизан встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Тревизан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аранча Рус

Большинству любителей теннис известно, что Рус специализируется по игре на таре, но иногда и на грунте может выдавать впечатляющие серии.

На прошедшей неделе Аранча принимала участие в не самом рейтинговом фьючерсе на родине в Гааге и ожидаемо в нем победила.

С точки зрения техники у голландки все в полном порядке, но иногда не хватает динамики ударам.

Матч против Тревизан с равными шансами на успех, как у Рус, так и у итальянки, но больше усталости будет все же у Мартины.

Мартина Тревизан

С начала этого года игра у Тревизан на задалась, а ещё и несколько неприятных травм добавили сложностей с набором формы.

Прогнозы на теннис

Однако в июле итальянка неожиданно для всех взлетела на турнире в Швеции и одержала на прошлой неделе победу на турнире в Бостаде.

На пути к финалу было несколько довольно серьезных соперниц, но больше всего поразила концентрация Мартины, с которой у неё проблемы случаются чаще, нежели, чем с игрой.

В предстоящем поединке против рус легкой прогулки не предвидится. Усталость от продуктивной недели в Скандинавии может сказаться уже в первом круге предстоящего старта.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Рус — 1.97, победа Тревизан — 1.84.

Прогноз: Тревизан в отличном настроении продолжит победную серию

Ставка: П2 за 1.84

Альтернативный прогноз: Соперницы зарубятся не на шутку

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41