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    Тревизан справится с непростой голландкой?

    Рус — Тревизан. Прогноз (к. 1.84) на теннис

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    Прогноз и ставки на Рус — Тревизан
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    Мартина Тревизан
    Голландка Аранча Рус и итальянка Мартина Тревизан встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Тревизан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Палермо. Женщины 16 Июля 2024 года

    Аранча Рус

  • Нидерланды
    •  Аранча Рус 18:30 Мартина Тревизан

    Мартина Тревизан

  • Италия
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    Аранча Рус

    Большинству любителей теннис известно, что Рус специализируется по игре на таре, но иногда и на грунте может выдавать впечатляющие серии.

    На прошедшей неделе Аранча принимала участие в не самом рейтинговом фьючерсе на родине в Гааге и ожидаемо в нем победила.

    С точки зрения техники у голландки все в полном порядке, но иногда не хватает динамики ударам.

    Матч против Тревизан с равными шансами на успех, как у Рус, так и у итальянки, но больше усталости будет все же у Мартины.

    Мартина Тревизан

    С начала этого года игра у Тревизан на задалась, а ещё и несколько неприятных травм добавили сложностей с набором формы.

    Прогнозы на теннис

    Однако в июле итальянка неожиданно для всех взлетела на турнире в Швеции и одержала на прошлой неделе победу на турнире в Бостаде.

    На пути к финалу было несколько довольно серьезных соперниц, но больше всего поразила концентрация Мартины, с которой у неё проблемы случаются чаще, нежели, чем с игрой.

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    В предстоящем поединке против рус легкой прогулки не предвидится. Усталость от продуктивной недели в Скандинавии может сказаться уже в первом круге предстоящего старта.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Рус — 1.97, победа Тревизан — 1.84.

    Прогноз: Тревизан в отличном настроении продолжит победную серию

    Ставка: П2 за 1.84

    Альтернативный прогноз: Соперницы зарубятся не на шутку

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41

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    Рус — Тревизан: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Тревизан справится с непростой голландкой?
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