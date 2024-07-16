Аранча Рус
Мартина Тревизан
Аранча Рус
Большинству любителей теннис известно, что Рус специализируется по игре на таре, но иногда и на грунте может выдавать впечатляющие серии.
На прошедшей неделе Аранча принимала участие в не самом рейтинговом фьючерсе на родине в Гааге и ожидаемо в нем победила.
С точки зрения техники у голландки все в полном порядке, но иногда не хватает динамики ударам.
Матч против Тревизан с равными шансами на успех, как у Рус, так и у итальянки, но больше усталости будет все же у Мартины.
Мартина Тревизан
С начала этого года игра у Тревизан на задалась, а ещё и несколько неприятных травм добавили сложностей с набором формы.
Однако в июле итальянка неожиданно для всех взлетела на турнире в Швеции и одержала на прошлой неделе победу на турнире в Бостаде.
На пути к финалу было несколько довольно серьезных соперниц, но больше всего поразила концентрация Мартины, с которой у неё проблемы случаются чаще, нежели, чем с игрой.
В предстоящем поединке против рус легкой прогулки не предвидится. Усталость от продуктивной недели в Скандинавии может сказаться уже в первом круге предстоящего старта.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Рус — 1.97, победа Тревизан — 1.84.
Прогноз: Тревизан в отличном настроении продолжит победную серию
- 2.26Надаль — Борг: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.81Томлянович — Шериф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.68Ли — Стирнс: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.84
Альтернативный прогноз: Соперницы зарубятся не на шутку
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41