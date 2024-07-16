Айла Томлянович
Майар Шериф
Айла Томлянович
При всех проблемах Томлянович с игрой и мотивацией, она на постоянной основе забирается в решающие стадии турниров, где числится в числе сеянных.
Многое зависит от настроения Айлы, которое определяет сценарий развития её игры на отдельно взятом турнире.
На относительно недавнем травяном соревновании в Бирмингеме она спокойно пробралась в полуфинал соревнования, где уступила будущей победительнице соревнования Путинцевой.
На грунте в Италии ей будет предельно тяжело, особенно с такой сильной соперницей в первом круге, как Шериф.
Майар Шериф
Когда Шериф приезжает на очередной грунтовый турнир, то не возникает никаких вопросов относительно её фаворитского статуса.
Все свои успехи по карьере африканка. Связывает именно с игрой на глине, поэтому нет ничего удивительного, что именно её считают одной из потенциальных претенденток на финал.
На прошлой неделе во французском Контрексвилле её не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дожать в финале итальянку Бронцетти.
В поединке против разобранной австралийки Томлянович именно Майар видится однозначной претенденткой на проход дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Томлянович — 2.47, победа Шериф — 1.55.
Прогноз: Шериф не позволит австралийке сделать ничего в предстоящем поединке
- 2.26Надаль — Борг: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.84Рус — Тревизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.68Ли — Стирнс: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.81
Альтернативный прогноз: Напряжённой игры не получится
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.27.