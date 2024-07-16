Австралийка Айла Томлянович и египтянка Майар Шериф встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томлянович — Шериф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Айла Томлянович

При всех проблемах Томлянович с игрой и мотивацией, она на постоянной основе забирается в решающие стадии турниров, где числится в числе сеянных.

Многое зависит от настроения Айлы, которое определяет сценарий развития её игры на отдельно взятом турнире.

На относительно недавнем травяном соревновании в Бирмингеме она спокойно пробралась в полуфинал соревнования, где уступила будущей победительнице соревнования Путинцевой.

На грунте в Италии ей будет предельно тяжело, особенно с такой сильной соперницей в первом круге, как Шериф.

Майар Шериф

Когда Шериф приезжает на очередной грунтовый турнир, то не возникает никаких вопросов относительно её фаворитского статуса.

Прогнозы на теннис

Все свои успехи по карьере африканка. Связывает именно с игрой на глине, поэтому нет ничего удивительного, что именно её считают одной из потенциальных претенденток на финал.

На прошлой неделе во французском Контрексвилле её не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дожать в финале итальянку Бронцетти.

В поединке против разобранной австралийки Томлянович именно Майар видится однозначной претенденткой на проход дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Томлянович — 2.47, победа Шериф — 1.55.

Прогноз: Шериф не позволит австралийке сделать ничего в предстоящем поединке

Ставка: Ф2 (-3) за 1.81

Альтернативный прогноз: Напряжённой игры не получится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.27.