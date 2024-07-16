Аргентинка Мария Карле и немка Татьяна Мария встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карле — Мария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мария Карле

Теннис Карле никак нельзя назвать выдающимся, но определённых успехов по своей пока ещё непродолжительной карьере она все же достигала.

У Марии достаточно неплохой удар справа, но стабильностью он совсем не блещет. Когда форхенд начинает сбоить, то эти ошибки до конца матча.

За девять последних матчей аргентинская спортсменка смогла победить всего лишь в двух встречах, поэтому настроение у неё перед началом турнира в Палермо не самое радостное.

Даже в игре против возрастной Марии у латиноамериканки будет не очень много шансов, поскольку немка крайне хорошо в обороне.

Татьяна Мария

Перед стартом «Уимблдона» многие рассчитывали на то, что Мария в очередной раз сильно выступит на своей любимой траве, однако ей не удалось порадовать своих поклонников продуктивной игрой.

Прогнозы на теннис

За пять последних матчей у немки всего лишь одна победа, но зато на соревновании в Сурбитоне на траве она добралась до финала, где проиграла бельгийке Ван Эйтванк.

В матче против Карле расклад сил не в пользу немецкой спортсменки, хотя опыта игры в теннис у нее на целых десять лет больше.

Примечательно, что обе встречи между этими спортсменками остались за немкой, в которых она не отдала своей сопернице ни одного сета.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в аргентинку в этом поединке: победа Карле — 1.51, победа Марии — 2.57.

Прогноз: Немка заберет этот матч на опыте

Ставка: П2 за 2.57

Альтернативный прогноз: В этом поединке будет сыграно достаточно геймов, чтобы насладиться игрой

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.28