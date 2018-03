Еще один игрок «Голден Стэйт» получил травму

Форвард «Голден Стэйт»получил ушиб таза в результате столкновения сво время матча с «Сан-Антонио» (75:89), сообщает NBC Sports.

Игрок покинул площадку во второй четверти встречи и не смог продолжить встречу.

Всего Грин провел на паркете 11 минут, отметившись лишь 3 подборами.

Рентген не выявил у Грина серьезного повреждения, однако участие форварда в следующем матче с «Атлантой», который состоится в пятницу, находится под вопросом.

Ранее травмы получили Омри Касспи, Стивен Карри, Клэй Томпсон и Кевин Дюрант.

Draymond Green went to the locker room because he got knee’d/kicked by Danny Green... pic.twitter.com/pRe2msKqnl