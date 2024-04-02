В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Смузи Кинг Центр» 2 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: «Пеликаны» из Луизианы продолжают заочную борьбу с «Далласом» и «Финиксом» за место в зоне плей-офф. Регулярный чемпионат выходит на финишную прямую, командам осталось провести по 8 матчей. На данный момент «Нью-Орлеан» справляется со своей задачей и занимает в турнирной таблице Западной конференции 5 место, одержав 45 побед и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре «Нью-Орлеан» не смог справиться с победителем Восточной конференции, проиграв «Бостону» (92:104).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится лидер «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм. Также из строя команды выбыл Жозе Альварадо, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Орлеан» одержал три победы. Луизианцы добились успеха в матчах против «Милуоки» (107:100), «Детройта» (114:101) и «Майами» (111:88).

«Финикс»

Турнирное положение: Баскетболисты из Аризоны занимают 7 место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» одержал 43 победы и потерпел 31 поражение.

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Последние матчи: «Финикс» в минувшем туре проиграл одному из фаворитов Западной конференции — «Оклахоме» (103:128).

Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добился успеха в поединках против «Сан-Антонио» (131:106), «Атланты» (128:115) и «Денвера» (104:97).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Орлеан» и «Финикс» сыграли один раз

«Финикс» разгромил «Нью-Орлеан» в первом круге регулярного чемпионата (123:109)

«Нью-Орлеан» и «Финикс» одержали по три победы в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. На победу «Нью-Орлеана» — 1.87.

ТБ 225 и ТМ 225 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Это будет интересная игра двух равных соперников, счёт в противостоянии пока в пользу «Финикса», который выиграл в первом круге. На данный момент в составе «Нью-Орлеана» отсутствует лидер Ингрэм. «Финикс» может воспользоваться шансом, чтобы добиться успеха. Ставим на успешную игру «солнечных».

Ставка: Фора «Финикса» (-2) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В прошлом очном поединке «Нью-Орлеан» и «Финикс» забросили друг другу 232 очков.

Ставка: ТБ 225 с коэффициентом 1.90.