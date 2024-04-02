«Орландо»
Турнирное положение: В последних матчах по сезону «Орландо» немного сбавил ход, но кардинально на положении в турнирной таблице это никак не отразилось.
Последние матчи: Крайняя игра против еле дышащего «Мемфиса» получилась в одно кольцо (118:88).
Травмированные игроки: Большинство игроков «Мэджик» здоровы и готовы играть, но Харрис имеет сложности с травмой ноги, а у Айзека есть проблемы с мышцами таза. Вполне вероятно, что оба игрока не смогут сыграть против «Портленда».
Общий тонус клуба: Матч с «Портлендом» будет продолжением истории с «Мемфисом», поскольку соперник совершенно ничего не может, как в атаке, так и в защите.
«Портленд»
Турнирное положение: За более, чем 70 матчей по нынешней регулярке все убедились, что собой представляет «Портленд» без Лилларда.
Последние матчи: Биллапс справлялся с задачей так, как мог, но в итоге и у него не хватило сил держать клуб хоть на каком-то плаву.
Травмированные игроки: Клуб из Орегона докатывает сезон на ободах, поскольку тяжело показывать какой-то вменяемый баскетбол, когда у тебя травмированы Камара, Шарп, Брогдон, Саймонс и Уильямс.
Общий тонус клуба: Шансов на то, что гости смогут противопоставить сопернику что-то дельное на паркет во Флориде крайне мало.
Статистика для ставок
- «Портленд» проиграл девять последних поединков по сезону
- «Орландо» выиграл три из пять последних очных встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.09, а на победу «Портленда» — 8.50.
Прогноз: Победа «Мэджик» не вызывает никаких сомнений
- 1.88Индиана — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.64Детройт — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.92Шарлотт — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Игра претендует на «верховую»
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.29.