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    «Орландо» не оставит и следа от «Портленда»?

    «Орландо» — «Портленд». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Портленд»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Портленд». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Апреля 2024 года

    «Орландо»

    Турнирное положение: В последних матчах по сезону «Орландо» немного сбавил ход, но кардинально на положении в турнирной таблице это никак не отразилось.

    Последние матчи: Крайняя игра против еле дышащего «Мемфиса» получилась в одно кольцо (118:88).

    Травмированные игроки: Большинство игроков «Мэджик» здоровы и готовы играть, но Харрис имеет сложности с травмой ноги, а у Айзека есть проблемы с мышцами таза. Вполне вероятно, что оба игрока не смогут сыграть против «Портленда».

    Общий тонус клуба: Матч с «Портлендом» будет продолжением истории с «Мемфисом», поскольку соперник совершенно ничего не может, как в атаке, так и в защите.

    «Портленд»

    Турнирное положение: За более, чем 70 матчей по нынешней регулярке все убедились, что собой представляет «Портленд» без Лилларда.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Биллапс справлялся с задачей так, как мог, но в итоге и у него не хватило сил держать клуб хоть на каком-то плаву.

    Травмированные игроки: Клуб из Орегона докатывает сезон на ободах, поскольку тяжело показывать какой-то вменяемый баскетбол, когда у тебя травмированы Камара, Шарп, Брогдон, Саймонс и Уильямс.

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    Общий тонус клуба: Шансов на то, что гости смогут противопоставить сопернику что-то дельное на паркет во Флориде крайне мало.

    Статистика для ставок

    • «Портленд» проиграл девять последних поединков по сезону

    • «Орландо» выиграл три из пять последних очных встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.09, а на победу «Портленда» — 8.50.

    Прогноз: Победа «Мэджик» не вызывает никаких сомнений

    Альтернативный прогноз: Игра претендует на «верховую»

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 236 с коэффициентом 2.29.

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    Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Портленд» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» не оставит и следа от «Портленда»?
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