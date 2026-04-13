Сможет ли Рублев пройти первый круг в Барселоне?

прогноз на матч турнира в Барселоне, ставка за 2.25

Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «пятисотника» в Барселоне (Испания). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Навоне — Рублев с коэффициентом для ставки за 2.25.

Навоне

Мариано в начале апреля стал чемпионом грунтового турнира ATP 250 в Бухаресте, благодаря чему вернулся в топ-50.

В решающем матче аргентинец одержал победу над испанцем Даниэлем Меридой Агиларом.

В середине марта Навоне выиграл «челленджер» в Кап Кане (Доминиканская Республика). За победу на этом турнире он получил 175 очков.

Всего в этом году Навоне провел 21 матч. На этом отрезке у него 13 побед и восемь поражений.

Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Мариано не прошел первый раунд сразу на пяти турнирах ATP.

Рублев

Андрей на прошлой неделе слабо выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В первом раунде у россиянина был нервный матч против португальца Нуну Боржеша (6:4, 1:6, 6:1), а во втором он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу (4:6, 1:6).

Рублев выиграл лишь один из четырех предыдущих официальных матчей.

В марте Рублев не прошел ни раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, уступив Габриэлю Диалло и Алехандро Табило соответственно.

Андрей по-прежнему находится в топ-15 благодаря неплохим результатам на «пятисотниках» в Дохе и Дубае. На обоих турнирах он дошел до полуфинала.

В прошлом году Рублев прошел лишь раунд на турнире в Барселоне: после победы над Йеспером де Йонгом россиянин проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.25, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: Рублев, похоже, окончательно потерял уверенность в собственных возможностях. Предстоящий матч против аргентинского грунтовика тоже будет непростым.

Рекомендуемая ставка: победа Навоне за 2.25.