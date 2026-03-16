Сможет ли Селехметьева пройти первый круг в Майами?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.92

Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Аранго — Селехметьева с коэффициентом для ставки за 1.92.

Аранго

Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что Эмилиана провалила начало сезона.

Колумбийская теннисистка не так давно покинула первую сотню рейтинга. В текущей версии она занимает 109-ю строчку.

В этом году Аранго до сих пор выиграла лишь один матч.

Текущий баланс 25-летней латиноамериканки не может не смущать — одна победа и семь поражений.

Лучшим результатом Аранго в 2026-м пока остается выход во второй круг домашнего турнира в Мериде: после сенсационной победы над Анастасией Потаповой она не смогла завершить матч против Мари Боузковой.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Эмилиана проиграла в стартовом матче американке Хейли Баптист.

Селехметьева

Оксана тем временем закрепилась в первой сотне рейтинга.

Более того, эту неделю российская теннисистка начала в статусе 71-й ракетки мира. Это пока что ее наивысшая позиция в карьере.

В этом году Селехметьева провела 16 матчей. На этом отрезке у нее девять побед и семь поражений.

Главным успехом 23-летней теннисистки пока остается выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге мельбурнского мэйджора она обыграла экс-вторую ракетку мира Паулу Бадосу.

В феврале Оксана проиграла Алене Остапенко на старте «пятисотника» в Абу-Даби, но вскоре после этого дошла до четвертьфинала в Остине.

В начале текущего месяца Селехметьева не прошла первый круг на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и выиграла один матч на турнире WTA 125 в Остине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Аранго в этом матче можно поставить за 3.18, победу Селехметьевой букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: такие матчи очень часто бывают самыми коварными, однако в данном случае мы все же считаем, что российская теннисистка воспользуется спадом в игре соперницы.

1.92 Победа Селехметьевой в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Селехметьевой в двух сетах за 1.92.