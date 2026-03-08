прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.97

Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 8 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мбоко — Калинская с коэффициентом для ставки за 1.97.

Мбоко

Виктория входит в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

Мбоко приехала в Калифорнию в статусе десятой ракетки мира.

Теннисистка из Канады дебютировала в топ-10 в середине февраля после успешного выступления в Дохе.

На «тысячнике» в столице Катара 19-летняя североамериканка дошла до финала, в котором проиграла Каролине Муховой.

Но здесь также важно добавить, что в остальных матчах она обыграла Мари Боузкову, Веру Звонареву, Мирру Андрееву, Елену Рыбакину и Алену Остапенко.

В текущем сезоне Мбоко провела 18 матчей, и на этом отрезке у нее 14 побед и четыре поражения.

Калинская

Анна тоже пропускала первый круг, а во втором выиграла у Зейнеп Сонмез.

Россиянке хватило двух сетов для победы над представительницей Турции — 6:4, 7:6.

Калинская выиграла хотя бы один матч на шестом турнире подряд. На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе.

В столице Катара Калинская обыграла Джессику Боусас Манейро, Эмму Наварро и Элину Свитолину, после чего уступила Каролине Муховой.

На «тысячнике» в Дубае 27-летняя россиянка проиграла во втором круге американке Кори Гауфф.

Коэффициенты букмекеров: на Мбоко в этом матче можно поставить за 1.58, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: в прошлом году Анна не смогла завершить матч против Виктории на турнире в Гонконге, а в начале текущего сезона проиграла 19-летней сопернице в Аделаиде. Но при этом во втором матче они дошли до решающего тай-брейка. Очевидно, что Калинская способна навязать борьбу новой звезде женского тура.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.