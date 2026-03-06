прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.42

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 01:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Монфис — Оже-Альяссим с коэффициентом для ставки за 2.42.

Монфис

Гаэль легко прошел первый раунд, но тут важно учитывать, что и соперник у него был не самый опасный.

Француз одержал уверенную победу над 219-й ракеткой мира Алексисом Галарно — 6:3, 6:4.

Монфис выиграл всего лишь второй матч в этом году.

В конце февраля 39-летний теннисист прошел один раунд на «пятисотнике» в Акапулько: здесь он обыграл боснийца Дамира Джумхура, после чего уступил монегаску Валантену Вашеро.

В начале года Монфис сообщил, что этот сезон станет последним в его карьере. По сути, сейчас он играет больше в свое удовольствие, чем ради достижения каких-либо спортивных целей.

Оже-Альяссим

Феликс входит в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Канадский теннисист по итогам февраля вернулся в топ-10.

Эту неделю он проводит в статусе девятой ракетки мира.

В прошлом месяце Оже-Альяссим защитил титул в Монпелье, дошел до финала на «пятисотнике» в Роттердаме и до полуфинала в Дубае.

На турнире ATP 500 в крупнейшем городе ОАЭ Оже-Альяссим проиграл в 1/2 финала россиянину Даниилу Медведеву.

Несмотря на это поражение, все равно нет смысла отрицать, что Феликс здорово проводит первую половину сезона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 5.80, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: вряд ли Гаэль остановит одного из лучших теннисистов текущего сезона, однако ему точно по силам избежать поражения с крупным счетом. Более того, ни разу не удивимся, если Монфис переведет игру в третий сет.

Рекомендуемая ставка: Монфис возьмет хотя бы один сет за 2.42.