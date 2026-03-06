прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.03

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против немца Саши Зверева во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Берреттини — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.03.

Берреттини

Маттео в первом раунде одержал волевую победу над 37-летним французом Адрианом Маннарино. Итальянец слабо провел первый сет, но в итоге совершил камбэк — 4:6, 7:5, 7:5.

Однако тут важно уточнить, что сразу после игры Берреттини в буквальном смысле не мог стоять на ногах.

«В начале третьего сета у меня начались небольшие судороги — я немного удивился, а затем я вспомнил, что три дня назад болел (речь о простуде — прим.)», — добавил Берреттини.

В общем, есть подозрение, что Маттео будет очень тяжело привести свое тело в порядок к ближайшему матчу.

Лучшим результатом Берреттини в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

Зверев

Саша входит в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Как и в прошлом году, немецкий теннисист очень слабо провел первый турнир после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии.

Зверев стал одним из главных неудачников недавнего турнира в Акапулько.

В первом круге мексиканского «пятисотника» Зверев одержал победу над французом Корантеном Муте, а во втором проиграл сербу Миомиру Кецмановичу.

Интересно, что в прошлом году Зверев не выиграл ни одного матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, уступив во втором круге Таллону Грикспору.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 4.25, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: вряд ли у Саши будут серьезные проблемы в матче против уставшего итальянца. Кроме того, немец наверняка мотивирован взять реванш у Берреттини за прошлогоднее поражение в Монте-Карло.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 22,5 за 2.03.