Россиянка Диана Шнайдер сыграет против румынки Сораны Кырсти во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шнайдер — Кырстя с коэффициентом для ставки за 2.44.
Шнайдер
Диана попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
В этом году российская теннисистка провели 12 матчей, и на этом отрезке у нее положительный баланс — семь побед и пять поражений.
Шнайдер при этом слабо провела недавние «тысячники» на Ближнем Востоке.
На турнире в Дохе она проиграла в стартовом матче американке Алисии Паркс, а в Дубае не смогла пройти второй круг, уступив Иве Йович.
Лучшим результатом Шнайдер в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде. На Открытом чемпионате Австралии 21-летняя россиянка прошла два раунда, после чего проиграла украинке Элине Свитолиной.
В прошлом году Шнайдер добралась до третьего раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Кырстя
У Сораны в первом круге был непростой матч против немки Татьяны Марии.
Румынская теннисистка дожала 38-летнюю соперницу только в третьем сете — 6:4, 4:6, 6:3.
В этом году Кырстя провела уже 16 матчей. На этом отрезке у нее 13 побед и три поражения.
В начале февраля Кырстя стала чемпионкой домашнего турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. В финале она разгромила британку Эмму Радукану.
Турнир в Дохе 35-летняя румынка пропустила, а в Дубае она обыграла Александру Соснович и Линду Носкову, после чего уступила в третьем круге Александре Эале.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.99, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: Сорана проводит последний сезон в карьере, и, по всей видимости, она решила слегка пошуметь напоследок. Очевидно, что Диану ждет тяжелейший матч против опытной соперницы.
К слову, в прошлом году Шнайдер проиграла Кырсте на харде в Остине — 3:6, 6:3, 4:6.
Рекомендуемая ставка: победа Кырсти + тотал геймов больше 19,5 за 2.44.