Сможет ли Селехметьева выйти в полуфинал в Остине?

прогноз на матч турнира в Остине, ставка за 2.49

Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против американки Пейтон Стернс в четвертьфинале турнира WTA 250 в Остин (США). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 03:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Селехметьева — Стернс с коэффициентом для ставки за 2.49.

Селехметьева

Оксана второй раз в этом году выиграла два подряд матча на уровне основного тура.

В первом раунде у российской теннисистки был нервный матч против Алисии Паркс — 6:4, 3:6, 6:3.

Во втором матче Селехметьева одержала победу над представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой — 6:2, 7:5.

Лучшим результатом Селехметьевой в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Australian Open.

Прогнозы на теннис

В Мельбурне она обыграла немку Эллу Зайдель и испанку Паулу Бадосу, после чего уступила Джессике Пегуле.

Стернс

Пейтон в первом круге одержала волевую победу над британкой Франческой Джонс — 3:6, 6:3, 6:2.

Во втором раунде американка разгромила словенку Кайю Юван — 6:0, 6:2.

Стернс в этом году тоже пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

На Открытом чемпионате Австралии Стернс прошла два раунда, а в третьем уступила Аманде Анисимовой.

На «тысячнике» в Дубае 24-летняя теннисистка в первом круге выиграла у польки Магдалены Френх, а во втором проиграла Кларе Таусон. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Селехметьеву в этом матче можно поставить за 2.49, победу Стернс букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: нельзя сказать, что Оксане повезло с соперницей, все-таки американка уже успела побывать даже в топ-30, но победа россиянки в предстоящем матче точно не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: победа Селехметьевой за 2.49.