прогноз на матч турнира в Акапулько, ставка за 2.47

Американцы Фрэнсис Тиафо и Брэндон Накашима встретятся в полуфинале турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 05:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тиафо — Накашима с коэффициентом для ставки за 2.47.

Тиафо

Фрэнсис впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

В первом круге американец одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:4, 6:4.

Во втором раунде его соперником был соотечественник Александр Ковачевич — 6:4, 3:6, 7:6. На тай-брейке решающего сета Тиафо отыграл два матчбола.

В четвертьфинале Тиафо выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Фрэнсис прошел два раунда в Делрей-Бич. Там он проиграл в 1/4 финала Лернеру Тьену.

На «пятисотнике» в Далласе Тиафо уступил во втором круге Себастьяну Корде.

Накашима

Брэндон второй год подряд вышел в полуфинал мексиканского «пятисотника».

В прошлом сезоне американец уступил на этой стадии чеху Томашу Махачу.

В первом круге текущего турнира его соперником был швед Элиас Имер — 6:3, 6:4.

Во втором раунде Накашима одержал победу над Патриком Кипсоном (6:4, 6:4), который перед этим обыграл Алекса Де Минора.

В четвертьфинале Накашима совершил камбэк в матче против представителя Монако Валантена Вашеро — 2:6, 6:2, 6:3.

Лучшим результатом 24-летнего американца в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: не Тиафо в этом матче можно поставить за 1.86, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.94.

Прогноз: в данном случае важно обратить внимание на статистику. Дело в том, что Фрэнсис выиграл шесть из семи матчей против Брэндона. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году на грунте в Хьюстоне и завершилась победой Тиафо со счетом 6:4, 7:6. Несмотря на то, что здесь действительно нет явного фаворита, мы считаем, что Тиафо подтвердит статус неудобного соперника для Накашимы.

Рекомендуемая ставка: победа Тиафо + тотал геймов больше 20,5 за 2.47.