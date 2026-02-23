Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Валантена Руайе в первом круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Руайе с коэффициентом для ставки за 1.88.
Рублев
Андрей на прошлой неделе не смог защитить титул в Дохе, из-за чего выпал из топ-15 и теперь занимает в рейтинге 18-е место.
Несмотря на это, его выступление в столице Катара все равно оставило очень приятное впечатление.
Во-первых, Рублев дошел до полуфинала — такой результат точно нельзя назвать провалом.
Во-вторых, российский теннисист продемонстрировал отличный теннис даже в матче против Карлоса Алькараса, в котором он уступил испанцу со счетом 6:7, 4:6.
Перед этим Рублев одержал уверенные победы над Йеспером де Йонгом, Фабианом Марожаном и Стефаносом Циципасом.
После этих четырех матчей осталось ощущение, что Рублев отлично подготовился к предстоящей серии турниров.
Руайе
Валантен по-прежнему находится рядом с топ-50, несмотря на то, что он провалил первые два месяца сезона.
Французский теннисист выиграл лишь один из семи матчей в этом году.
При этом до прошлой недели у Руйае была серия из шести поражений.
На турнире в Дохе 24-летний теннисист обыграл Пьера-Юга Эрбера, после чего уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 5:7).
Руайе закрепился в первой сотне рейтинга после успешных выступлений на турнирах ATP во второй половине прошлого сезона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.27, победу Руайе букмекеры предлагают за 3.74.
Прогноз: судя по тому, как он играл в Дохе, в предстоящем матче у Андрея не должно возникнуть серьезных проблем. К тому же, россиянина должно мотивировать прошлогоднее поражение от француза в Ханчжоу. Осенью прошлого года он проиграл Руайе со счетом 4:6, 6:7.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.