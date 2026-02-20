прогноз на матч турнира в Делрей-Бич, ставка за 2.08

Американцы Тейлор Фриц и Томми Пол встретятся в четвертьфинале турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 04:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фриц — Пол с коэффициентом для ставки за 2.08.

Фриц

Тейлор попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче американский теннисист выиграл у испанца Рафаэля Ходара — 7:6, 6:4.

Фриц на прошлой неделе провел пять тяжелейших матчей в Далласе, но все равно решил не пропускать турнир в Делрей-Бич.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На домашнем «пятисотнике» Фриц уступил в финале Бену Шелтону. Перед этим он обыграл Маркоса Гирона, Брэндона Накашиму, Себастьяна Корду и Марина Чилича.

Прогнозы на теннис

В этом году Фриц выиграл девять матчей из 14-ти. Американцу портят статистику несколько неудачных матчей на United Cup — здесь он проиграл Себастьяну Баэсу, Стефаносу Циципасу и Хуберту Хуркачу.

Пол

Томми четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира в Делрей-Бич.

Его лучшим результатом здесь пока остается выход в финал в 2024 году.

В отличие от Фрица, Полу надо было выиграть два матча, чтобы попасть в четвертьфинал.

В первом американец одержал волевую победу над французом Корантеном Муте — 4:6, 6:3, 6:4.

Во втором раунде Пол выиграл у австралийца Адама Уолтона — 7:6, 6:3.

В январе Томми дошел до полуфинала в Аделаиде и выиграл три матча на Открытом чемпионате Австралии. Это на данный момент его лучшие результаты в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.51, победу Пола букмекеры предлагают за 2.33.

Прогноз: в этом противостоянии сейчас ничья 4-4. Предыдущая встреча между Фрицем и Полом состоялась два года назад в финале турнира в Делрей-Бич — Тейлор обыграл Томми со счетом 6:2, 6:3. Есть подозрение, что на этот раз Пол возьмет больше пяти геймов.

2.08 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Фриц — Пол позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.