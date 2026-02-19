Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Якуба Меншика в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меншик — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.00.
Меншик
Якуб прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд.
В январе чешский теннисист выиграл турнир в новозеландском Окленде.
Вскоре после этого Меншик дошел до 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии.
В Мельбурне 20-летний теннисист обыграл Пабло Каррено-Бусту, Рафаэля Ходара и Итана Куинна, после чего должен был встретиться с Новаком Джоковичем, но не смог выйти на матч из-за травмы.
В первом круге текущего турнира Меншик одержал волевую победу над представителем Великобритании Яном Хоинским — 6:7, 6:2, 6:4.
Во втором раунде Меншик выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:3, 6:2.
Синнер
Янник спокойно прошел предыдущие раунды, пока не проиграв ни сета.
В первом круге итальянец одержал уверенную победу над чехом Томашем Махачем — 6:1, 6:4.
Во втором раунде Синнер выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 7:5.
Победная серия Синнера на уровне турниров ATP 500 теперь составляет 12 матчей. В прошлом году он выиграл «пятисотники» в Вене и Пекине.
Синнер выиграл 22 из последних 23 матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу Меншика можно поставить за 9.55.
Прогноз: Якуб точно способен навязать борьбу, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Всё идет к тому, что на выходных Синнер будет бороться с Карлосом Алькарасом за очередной титул.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 2.00.