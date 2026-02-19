прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.00

Итальянец Янник Синнер сыграет против чеха Якуба Меншика в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меншик — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.00.

Меншик

Якуб прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд.

В январе чешский теннисист выиграл турнир в новозеландском Окленде.

Вскоре после этого Меншик дошел до 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В Мельбурне 20-летний теннисист обыграл Пабло Каррено-Бусту, Рафаэля Ходара и Итана Куинна, после чего должен был встретиться с Новаком Джоковичем, но не смог выйти на матч из-за травмы.

Прогнозы на теннис

В первом круге текущего турнира Меншик одержал волевую победу над представителем Великобритании Яном Хоинским — 6:7, 6:2, 6:4.

Во втором раунде Меншик выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:3, 6:2.

Синнер

Янник спокойно прошел предыдущие раунды, пока не проиграв ни сета.

В первом круге итальянец одержал уверенную победу над чехом Томашем Махачем — 6:1, 6:4.

Во втором раунде Синнер выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина — 6:3, 7:5.

Победная серия Синнера на уровне турниров ATP 500 теперь составляет 12 матчей. В прошлом году он выиграл «пятисотники» в Вене и Пекине.

Синнер выиграл 22 из последних 23 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу Меншика можно поставить за 9.55.

Прогноз: Якуб точно способен навязать борьбу, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Всё идет к тому, что на выходных Синнер будет бороться с Карлосом Алькарасом за очередной титул.

2.00 Победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Меншик — Синнер принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 2.00.