Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Ивы Йович в первом круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 11:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Йович — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 2.02.
Йович
Ива в первом раунде одержала победу над Камиллой Рахимовой.
Вопреки ожиданиям, американка не смогла обыграть представительницу Узбекистана в двух сетах — 6:1, 1:6, 6:1.
Это был первый матч Йович после Открытого чемпионата Австралии, на котором она впервые в карьере добралась до четвертьфинала на уровне турнира «Большого шлема».
В Мельбурне 18-летнюю теннисистку остановила Арина Соболенко. Ива взяла лишь три гейма в матче с первой ракеткой мира — 3:6, 0:6.
Кроме того, в январе Йович дошла до полуфинала в Окленде и до финала в Хобарте.
Шнайдер
Диана начала турнир с разгромной победы над австралийкой Майей Джойнт — 6:4, 6:1.
Ранее в этом сезоне российская теннисистка не прошла ни раунда только на одном турнире.
На недавнем «тысячнике» в Дохе Шнайдер проиграла в первом круге американке Алисии Паркс (6:1, 4:6, 6:7).
Лучшим результатом Шнайдер в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.
В прошлом году Диана не прошла второй раунд в Дубае, проиграв чешке Линде Носковой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 1.79, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.02.
Прогноз: несмотря на все недавние успехи Йович и ее внушительный прогресс, считаем, что в предстоящем матче у нее будут проблемы. Победа Шнайдер над 18-летней американкой не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер за 2.02.