прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.1

Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в первом круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ). Матя пройдет 16 февраля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Остапенко — Калинская с коэффициентом для ставки за 2.11.

Остапенко

Как и в прошлом году, Алена приехала в Дубай после успешного выступления в Дохе.

В 2025-м она дошла до финала на «тысячнике» в столице Катара, тогда как сейчас она остановилась в полуфинале.

Но очевидно, что в ее случае это тоже успех, особенно на фоне результатов на предыдущих турнирах в этом году.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В Дохе Остапенко выиграла у Анастасии Захаровой, Екатерины Александровой, Камиллы Осорио и Элизабетты Коччаретто, после чего уступила Виктории Мбоко.

Прогнозы на теннис

Интересно, что на остальных турнирах в 2026-м Остапенко проходила максимум первый круг.

Калинская

Анна тем временем тоже здорово провела минувшую неделю, по итогам которой вернулась в топ-25.

Калинская дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе.

Главным событием стала, конечно же, победа российской теннисистки над Элиной Свитолиной.

Вопреки ожиданиям, Калинская одержала уверенную победу над украинкой — 6:4, 6:3.

Перед этим Анна обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро и американку Эмму Наварро. В 1/4 финала она уступила Каролине Муховой.

В этом сезоне Калинская еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

Также стоит добавить, что в 2024 году она остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Дубае, проиграв в решающем матче итальянке Жасмин Паолини.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 2.74, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: Анна ведет 3-0 в противостоянии с Аленой. Более того, на этом отрезке россиянка не отдала сопернице ни одного сета. В прошлом году Остапенко не прошла первый круг в Дубае, проиграв Моюке Утидзиме. Скорее всего, на этот раз она тоже не успеет как следует восстановиться после турнира в Дохе.

2.11 Победа Калинской в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Остапенко — Калинская позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 2.11.